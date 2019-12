MİHA

Mevlut Akyıldız kimdir?

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesi’nde bulunan Galeri Işık’ta açılan “Bindik Bir Alamete Çıkıyoruz Selamete” adlı sergiyle Mevlut Akyıldız’ı ağırlıyor.Sergide resim, heykel ve camaltı resim çalışmaları bulunuyor. Toplumsal yaşam içindeki çarpıklıkları, iki yüzlülükleri alegorik ve eğlenceli bir dille ifade eden sanatçının eserlerinde ana malzemeyi insanlar oluşturuyor. Akyıldız, “Yıllar boyu içinde yaşadığım çağ ve toplumun çarpıklıkları ve çelişkilerinden yola çıkarak oluşturduğum kendi hikâyelerimi kimi zaman ‘camaltı resim’ kimi zaman da ‘heykel’ ve ‘yağlıboya resim’ yolu ile farklı disiplinlerde anlatmayı sürdürüyorum,” diyor.Sanatçı, kendi masal dünyasında küçük ve sıradan insanların küçük mutluluklar peşinde hayata tutunma çabalarını, güç ve iktidar sahibi olan insanların o gösteriş ve ihtişamının ardındaki gerçek yüzlerini resmetmeye çabaladığını dile getiriyor. Mevlut Akyıldız, “Hac’ca giden topal karınca” misali, kendi serüveni içinde, yaşamın ciddiyetine biraz olsun eğlence katarak kendini eğlendirmek adına bu hikâyelerini anlatmayı sürdüğünü söylüyor.1981 yılından bugüne 38 farklı sergisiyle sanatseverlerle buluşan ve eserleriyle birçok ödül alan Mevlut Akyıldız, sanatı “Değişen zaman ve koşullar içinde yaşamın güzelliklerine yeni ve farklı bir estetik bakış getirerek yaşamın zenginliğine daha da fazla katkı sağlar” şeklinde tanımlıyor.Akyıldız sanat anlayışı üzerine ise şunları söylüyor: “Olayları dünü, bugünü ve yarınıyla birlikte geniş bir zamanda, tarihsel boyutuyla değerlendiriyorum. Geçmişe sığınarak gelenekçi bir yaklaşımla değil, gelenekten kopmadan, geçmiş zamanda oluşmuş birikimleri bugünkü hayata katarak, yıllar içinde farklı farklı etkileşimlerle daha da zenginleşen kendi değerlerimizden yola çıkarak oluşturacağımız modernite ile yaşadığımız çağdaş dünyaya katkı sağlayabileceğimizi, farklı bir zenginlik katabileceğimizi düşünüyorum. Kuşkusuz bütün bunları ne kadar başarabildiğim ya da başaramadığım ancak gelecek zaman içinde daha iyi bir biçimde ortaya çıkacaktır.Akyıldız 1956 yılında Ankara’da doğdu. Sanatçı ilkokulu Ankara’da, Lalahan’da, ortaokulu ve liseyi İstanbul’da tamamladı. 1973- 1974 döneminde İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi.1981’de Neşet Günal Atölyesi’nden mezun olan sanatçı yurtiçi ve yurtdışında birçok kişisel sergi açtı. “Tanrılar, Tanrıçalar” Teşvikiye Sanat Galerisi (İstanbul), “Yerli Malı, yurdun Malı” Garanti Sanat Galerisi ( İstanbul), “2001 Gece Masalları” Nurol Sanat Galerisi (Ankara) “Deli Saraylılar” Urart Sanat Galerisi (Ankara) “ Sultans of Swing” The Gallery at the Marmara-Manhattah ( New York USA) bu sergilerden sadece birkaçı.Mevlut Akyıldız, sanat yaşamı boyunca birçok ödüle layık görüldü. Milliyet Sanat Dergisi Gençler arası Karikatür Yarışması ikincilik ödülü, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Günümüz Sanatçıları Sergisi, Özgün Baskı Dalında Başarı Ödülü, Birleşmiş Markalar Derneği Yılbaşı Vitrin Tasarımı Yarışması birincilik ödülü Akyıldız’ın sahip olduğu ödüller arasında.