Binbaşı Hüseyin Kurtdere’nin avukatı: Tek hatası ilk yardımı aramak yerine kendi müdahale etmesi

ABD’de Florida eyaletine bağlı Tampa kentinde elleri ve bacakları yatağa bağlı bir kadın ölü bulundu. Soruşturma kapsamında ABD Merkez Komutanlığı - CENTCOM’un MacDill Hava Üssü’nde Havacı Türk İrtibat Subayı olarak görev yapan Binbaşı Hüseyin Kurtdere gözaltına alındı. Binbaşı Hüseyin Kurtdere’nin (39) ailesi ve avukatı Arif Baltacı, Nalan Kurtdere’nin ölümüne neden olan süreci anlattı.

Binbaşı Kurtdere, ilk ifadesinde; eşinin doğum sonrası depresyondan muzdarip olduğuna inandığını, onu öldürme gibi bir niyetinin asla olmadığını, yatakta ölü bulduktan sonra ilk yardım yapıp polise haber verdiğini ve bu süreçte üç kızının da yanında olduğunu belirtmişti.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, Hüseyin Kurtdere’nin babası Mehmet Kurtdere, oğlunun ifadelerine dayanarak gelininin ABD’de yaşadığına inanmadığını, onu defalarca arabayla gezdirip “İşte bak ABD’de yaşıyorsun” diye ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye’de Hüseyin Kurtdere aleyhine haksız bir linç kampanyası başlatıldığını söyleyen avukat Baltacı, “Hüseyin eğer bir hata yapmışsa tek hatası ilk yardımı aramak yerine kendi müdahale etmesidir ki, bunun bir aylık geçmişini de düşünürseniz bunun tek sebebi de çocuklarının devlet korunmasına alınması durumunda eşinin rahatsızlığının hiç geçmeyeceğini düşünmesi” dedi.

Nalan Kurtdere’ye sakinleştirici verip yatağa bağlayan Kurtdere, ölüm sonrasında zorla alıkoyma ve kötü muamele suçlamasıyla tutuklanmış, başına 255 bin dolar kefalet konmuştu. Kurtdere hâlâ hapishanede, yaşları 7 ay ile 7 arasında değişen üç kızı ise farklı koruyucu ailelere verildi. Nalan Kurtdere’nin Türkiye’deki annesi çocukların velayetini almak için mahkemeye başvuruda bulundu.