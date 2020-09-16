Millî Savunma Bakanlığı duyurdu: Binbaşı Halil İbrahim Kaya, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığında görevli Binbaşı Halil İbrahim Kaya'nın, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini duyurdu.

MSBden yapılan açıklamada, "Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun" denildi.

Bakanlığın resmî sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli mesai arkadaşımız Bnb. Halil İbrahim Kaya, #COVID19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun."

Türkiye'deki Koronavirüs salgınında ilk hayatını kaybeden isimlerden biri eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalmandı. Yalman, 18 Mart günü vefat etmeden 3 hafta önce İran'a gitmişti.