Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden PKK'lı öldürüldü

ANKARA, (DHA)- MUŞ\'un Malazgirt ilçesinde güvenlik güçleri tarafından dün düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen PKK\'lı 2 teröristten birinin, Malazgirt eski İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız\'ı şehit eden \'Çektar Soro\' kod adlı Muhammed Kaya olduğu belirlendi. Diğer teröristin de 300 bin TL ödülle aranan \'Zinar Amed\' kod adlı Ali Akbaş olduğu bildirilmişti.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün Malazgirt\'e bağlı Tatargazi köyü bölgesinde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 terörist ölü ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı yazılı açıklamada teröristlerden birinin, \'Terörden Arananlar Listesi\'nde 300 bin TL ödülle \'Gri Kategori\'de yer alan sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu \'Zinar Amed\' kod adlı Ali Akbaş olduğunu bildirdi.

Bugün yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise 27 Temmuz 2015 tarihinde Malazgirt eski İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız\'ı şehit eden \'Çektar Soro\' kod adlı Muhammed Kaya olduğunun belirlendiği bildirildi.

Binbaşı Arslan Kulaksız, eşi ve kızı ile birlikte evine giderken aracındaki arızayı kontrol ettiği sırada kendisini takip eden teröristler tarafından çapraz ateşe tutulmuştu. Saldırıda, Binbaşı Kulaksız şehit olurken, kızı yaralanmış, eşi ise yara almadan kurtulmuştu.



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