Binbaşı Arslan Kulaksız suikastini HPG üstlendi

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın öldürülmesini PKK’nin askeri kanadı Halk Savunma Güçleri (HPG) üstlendi. Suikastin TSK’nın Kuzey Irak’a düzenlediği bombardımanda öldürülen PKK’nin üst düzey yöneticisine misilleme olarak işlendiği belirtildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, HPG Basın İrtibat Merkezi’nden yapılan açıklama şöyle:

27 Temmuz günü saat 19:00’da Muş’un Malazgirt ilçesinde gerillalarımız tarafından Şehit Şervan Varto arkadaş anısına bir eylem gerçekleştirilmiştir. Eylemde Garnizon komutanı olan Arslan Kulaksız adlı binbaşı öldürülmüştür. Bu eylemde binbaşının ailesi hedef alınmamış, kendisi hedef alınmıştır.

Dün gece eşi ve kızıyla birlikte evlerine gittikleri sırada otomobili arıza yapan Kulaksız, arabasından indikten sonra kendisini takip eden iki araç tarafından çapraz ateşe tutulmuştu. Malazgirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kulaksız kurtarılamamıştı.

TSK’nın Kuzey Irak’ta PKK kamplarına yönelik düzenlediği hava operasyonunda PKK’nin üst düzey yöneticilerinden Şervan Varto kod adlı Önder Arslan öldürülmüş, bombardıman sırasında aynı bölgedeki üç PKK’li de yaralanmıştı.