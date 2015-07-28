Binbaşı Kulaksız'ın öldürülmesiyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı

Muş'un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin olayla ilgili olup olmadıkları araştırılıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçenin mezarlığı yanında meydana geldi. İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız, eşi ve kızı ile birlikte mesai bitiminde evlerine gittikleri sırada otomobili arıza yaptı. Otomobilden inen Kulaksız, aracını kontrol ettiği sırada kendisini takip eden 2 araçta bulunan PKK'lı olduğu öne sürülen kişilerce çapraz ateşe tutuldu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Binbaşı Kulaksız şehit oldu kızı da yaralandı. Kulaksız'ın kızının sağlık durumunun iyi olduğu ve eşinin yaralanmadığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...