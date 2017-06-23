Binbaşı A.A: Yemek şirketiyle yapılan sözleşmede 5 kez zehirlenmeye izin var!

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Binbaşı A.A.’nın ifadesine ulaşıldı. Binbaşı A.A.’nın ifadesine göre; yemek şirketiyle yapılan sözleşmede şirkete “5 kez zehirlenme” vakasına kadar izin verildiği ortaya çıktı.

"5 kez zehirlenme vakası olması durumunda"

Odatv'den Caner Taşpınar'ın haberine göre,A.A ifadesinde şunları söyledi:

“Zehirlenme vakaları ile ilgili olarak ilk zehirlenme vakası olduğunda, üst rütbedeki komutanlarıma durumdan dolayı zehirlenme vakası gereği sözleşmenin feshedilmesi ve ceza işlem için bilgi verdim ve yazı yazdım. Ancak üst rütbeli komutanlar sözleşmede açık madde olarak 5 kez zehirlenme vakası olması durumunda veya yemeklerin kötü çıkması durumunda sözleşmenin feshedilebileceği şeklinde kesin amir hüküm var diye bana söylediler. Ben de bu amir hükmü sözleşme maddeleri arasında okudum. Yemek hizmeti sunan şirket ile Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeyi yapmıştır.”

"Yemek şirketi sözleşmeye aykırı davrandı"

Binbaşı A.A. ifadesinde ayrıca yemek şirketinin sözleşmeye aykırı davrandığını da vurgulayarak “Yapılan bu sözleşme maddelerinde 3000 kişiye yemek çıkartılacağı ve personel olarak 202 kişinin çalıştırılacağı belirtilmesine rağmen yemek miktarı yaklaşık olarak 7000 kişiliktir. Bu durum da personel üzerinde bir takım yorgunluk ve işin özen dışı yapılmasına neden olmaktadır” açıklamasında bulundu.

"Sadece bir mal analize gönderiliyor"

Firmalardan gelen tüm malların analiz ettirilmediğini de iddialarına ekleyen Binbaşı A.A. ifadesini şu çarpıcı sözlerle sonlandırdı:

“Ayrıca günlük tüketime tabi mallar içerisinde farklı firmalardan alınan mallar arasından sadece bir tanesi sözleşme gereği analize gönderiliyor ve bu ürünün analizinin uygun sonuç olarak gelmesi ile diğer firmalardan gelen mallara da uygun raporu verilmiş oluyor. Her farklı mal için uygun analiz yapılması gerekir. Bizler de sözleşmenin dışına çıkamadığımız için böyle bir durumla karşı karşıya kalıyorduk. Bu zehirlenme olayında benim ve başkanlığını yaptığım kontrol teşkilatı üyelerinin bir sorumluluğu, kusuru yoktur.”

İşte o ifade: