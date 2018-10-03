Binance'den TravelbyBit'e 2.5 milyon dolarlık yatırım

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Ekim (DHA) – Dünyanın önde gelen kripto para birimleri borsası Binance, Avustralya merkezli kripto para birimleri ödeme startup’ı Travelbybit’e 2.5 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Yeni işbirliğiyle iki şirketin, Travelbybit’in bu yıl başarılı bir şekilde Brisbane’de kullanıma sunduğu ödeme sistemleri üzerinde çalışacağı ve dünyadaki “büyük havalimanlarında” kullanılmak üzere, TravelbyBit’in oluşturduğu bir POS sistemini geliştireceği belirtildi.

Binance CEO’su Changpeng Zhao yeni işbirliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Havalimanlarından başlayıp yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Kripto para birimleri adaptasyonunda gerçek ve tam ihtiyaç anında kullanım hayati bir değer taşıyor. Bu çerçevede, kripto para birimleri kullanımı, yabancı bir ülkeye gittiğinizde yerel para birimine sahip değilseniz, seyahat ederken kullanmak için en ideal ödeme yollarından biridir.”

TravelbyBit’in geliştirdiği teknoloji ile, bu yıl Brisbane Uluslararası Havalimanı, mağazalarda ve terminallerinde kripto para birimleri ödemelerini kabul ederek, dünyada bunu ilk büyük havalimanı olmuştu.