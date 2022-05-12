Binance LUNA ve UST işlemlerini geçici olarak durdurdu

Kripto para borsası büyük çalkantılar yaşamaya devam ederken, Binance platformu ağ yavaşlığı ve tıkanıklığı sebebiyle LUNA ve UST çekimlerini askıya aldığını duyurdu.

10 Mayıs’ta Terra ekosistemine ait ABD dolarına sabitli en büyük coinlerden birisi olan UST yoğun satış baskısına dayanamayarak yüzde 40’lık bir düşüş ile 0.60 dolara kadar gerilemişti. Normalde değeri 1 dolarda sabit kalması gereken UST’nin toplam piyasa değeri de 5.9 milyar dolar değer kaybederek 12.8 milyar dolara düştü.

Terra ağının kripto parası LUNA ise bugün 0,3 dolara kadar geriledi.

TerraLabs Kurucu ortaklarından Do Kwon, coinin değerini 1 dolara yükseltebilmek için 750 milyon dolar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Ancak UST henüz istenen seviyeye çıkamadı.

Bu gelişmelerin ardından Binance, söz konusu iki coinin çekim işlemlerini geçici olarak askıya aldı.

Ağ yeniden istikrar kazandığında ve beklemede olan çekim işlemi sayısı azaldığında, bu tokenler için çekim işlemlerini yeniden başlatacağını belirtti. (AA)