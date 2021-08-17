Binance CEO'su Zhao: Önceliğimiz regülasyonlar alanında görev yapacak daha fazla çalışanı istihdam etmek

Binance CEO'su Changpeng Zhao, en büyük önceliklerinin regülasyonlar alanında görev yapacak daha fazla çalışan istihdam etmek olduğunu belirtti.

Farklı ülkeler tarafından farklı regülasyonlarla karşı karşıya kalan Binance tarafında temel hedef regülasyon ekibini genişletmek.

Bloomberg yayınına katılan kripto para Borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, önceliklerinin regülasyonlar alanında görev alacak çalışanları artırmak olduğunu belirtti.

Binance’in ABD'li yetkililerle konu hakkında düzenli toplantılar gerçekleştirmek istediğini belirten Zhao, verdiği röportajda, "Neredeyse tüm zamanımı uyum sürecine harcıyorum. Borsanın günlük operasyonlarına gerçekten katılmıyorum.” dedi.

ABD’li yetkililer, suçluların kara para aklama ve fidye yazılım işlemlerini gizlemek amacıyla kripto borsalarını kullandığı konusunda uzun süredir endişe duyduklarını açıklamışlardı.

Cayman Adaları'nda kurulan Binance'ın Singapur'da bir ofisi bulunuyor. Bunun yanında borsanın belirli tek bir merkez ofisi bulunmuyor.