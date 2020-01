Binali Yıldırım'ın yemeğine katılan Metin Şentürk'ten 'Hayırlı' açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, salı günü İstanbul Dolmabahçe Ofisi’nde sanatçılarla bir araya geldi. Yıldırım’ın toplantısına, Mustafa Ceceli, Şoray Uzun, İzzet Yıldızhan, Muazzez Abacı, Muazzez Ersoy, Metin Şentürk, Petek Dinçöz, İdo Tatlıses, Niran Ünsal, Mustafa Yıldızdoğan ve çok sayıda ünlü isim katıldı.



Burada davetlilere hitap eden Başbakan Yıldırım, “15 yıl boyunca Türkiye’nin her alanda standartlarını yükseltecek, itibarını içeride ve dışarıda artıracak birçok işe, projeye, hizmete imza attık, atmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin sahip olduğu kültürel mirası, estetik değerleri ve medeniyet birikimini koruyarak, güçlenmesini hayati derecede önemsedik. Hükümet olarak bizim kalkınma vizyonumuz, hiçbir zaman ekonomiyle sınırlı olmadı. Türkiye’nin gücüne, medeniyet birikimine uygun olarak, kültür ve sanat alanındaki kalkınma da aynı derece önemli. Ekonomik kalkınması beşeri ve kültürel kalkınmayla bütünleştirilmeyen ülkelerin gücünü devam ettirme şansı yoktur. Hükümet olarak, her zaman sanat ve sanatçının yanında olacağımızı, bir kez daha bu vesileyle ifade etmek isterim.” dedi.



“Her şey çok hayırlı ve güzel olacak”



Şarkıcı Metin Şentürk de toplantının iyi geçeceğini söyleyerek, “İnşallah ülkemiz için güzel olan, iyi olan ve hepimiz için hayırlı olan ne varsa onları diliyoruz zaten her gün. İnşallah her şey çok hayırlı ve güzel olacak.” dedi. Metin Şentürk’ün diğer sanatçıların “evet” mesajlarına karşılık üst üste “hayır” ifadelerini kullanması dikkat çekti.