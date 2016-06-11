Binali Yıldırım'ın "Her tarafı çiçeklerle bezenmiş" dediği İstanbul'da yeşil alan oranı yüzde 2,20!

World Cities Culture Forum'un 2015 verilerine göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Şu sokaklarına bakın, her taraf yemyeşil, çiçeklerle bezenmiş" dediği İstanbul'da kamuya açık yeşil alan oranı yüzde 2.20.

Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattının temel atma töreninde konuşan Yıldırım, "İstanbul bugün dünyanın en güzel şehri. Hiç tartışmasız daha da güzel olacak. Belediye başkanımız güzel hizmetler yapıyor. Ekibiyle metro çalışmaları, metrobüs çalışmaları, tüneller, İstanbul'un şu sokaklarına bakın, her taraf yemyeşil, çiçeklerle bezenmiş bu İstanbul, hepimizin hayal ettiği İstanbul" demişti.

Kurucu şehirleri arasında İstanbul'un da olduğu World Cities Culture Forum'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) dayandırdığı verilere göre ise şehirde kamuya açık yeşil alan oranı 2,20. Kurumun 2013′te yayınladığı raporda da bu oranın yüzde 1,5 olduğu görülüyordu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün kabul ettiği minimum oran %9 iken, yine İBB'nin verilerine göre, İstanbul’da kişi başına %6 yeşil alan düşüyor.

Raporda, Moskova'daki kamuya açık yeşil alan oranının yüzde 54 olduğu görülürken, bu oran Berlin'de yüzde 15, Brüksel'de yüzde 18,80, Londra'da yüzde 33 ve New York'ta ise yüzde 27.

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