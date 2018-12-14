Binali Yıldırım'ın Cumhuriyet'e açtığı davayı eleştiren Barış Yarkadaş, 20 bin lira tazminat ödeyecek!

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, "TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Cumhuriyet Gazetesi'ne açtığı davayı eleştiren sözlerinden dolayı 20 bin lira tazminata mahkûm edilmesine" tepki gösterdi. "Basın özgürlüğünü savunmanın bedeli ağırlaşıyor" diyen Yarkadaş, "Yargı sopasını kullanarak eleştirilerin önünü kesmeye, hak savunucularını sindirmeye çalışıyor. Bedeli ne olursa olsun, halkın haber alma hakkını ve basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğim" diye konuştu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, eski CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş'a açtığı "hakaret" davası kabul edildi. İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yarkadaş'ı Yıldırım'ı eleştiren sözlerinden ötürü 20 bin lira tazminata mahkûm etti.

"Çelişkiyi gösterdim, ceza aldım"

Karara tepki gösteren Barış Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Binali Yıldırım, Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Off Shore haberlerine 500 bin TL'lik dava açmıştı. 12 Kasım 2017 tarihinde bu davayı eleştirdim ve 'Hesap vermek yerine, gazeteyi susturmaya çalışıyor' tepkisini gösterdim. Aynı açıklamada, Yıldırım'ın çocuklarının şirketlerinin varlığını önce kabul ettiğini, iki gün sonra ise buna rağmen Cumhuriyet'e dava açmasındaki çelişkiyi vurguladım. Hakim, bunların tamamını kişilik haklarına saldırı olarak nitelemiş ve 20 bin TL ödememe hükmetmiş..."

"Basın özgürlüğünü savunmanın bedeli git gide ağırlaşıyor" diyen Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın Cumhuriyet'e açtığı dava, gazeteyi susturmaya yönelikti. Bunu 12 Kasım 2017'de yaptığım açıklamada da ifade ettim. Bugün yine söylüyorum... Gazeteden 500 bin TL istemek, 'Susun, yazmayın ve bize teslim olun' demektir. Yıldırım bana açtığı davayla sadece Cumhuriyet'i değil, Cumhuriyet'in nezdinde basın özgürlüğünü savunan herkesi susturmaya ve gözdağı vermeye çalışıyor. Bu davayla birlikte, AKP'lilerin benden tazminat olarak istediği tutar 200 bin TL'ye ulaştı. AKP'liler, yargı sopasını kullanarak eleştirilerin önünü kesmeye, hak savunucularını sindirmeye çalışıyor. Bedeli ne olursa olsun, halkın haber alma hakkını ve basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğim."

Yarkadaş, Avukat Ertuğrul Aydoğan'ın tazminat kararına itiraz edeceğini ve haklarını sonuna kadar savunacağını da sözlerine ekledi.