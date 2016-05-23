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Politika

Binali Yıldırım'dan 'yeni kabine' açıklaması: Cumhurbaşkanımız müsait olduğunda listeyi sunacağız

"Takvim çok net, Türkiye'de ilk defa hükümet kurulmuyor"

23 Mayıs 2016 14:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hükümeti kurma görevini alan AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız ne zaman müsait olursa o zaman listeyi sunacağız" dedi

AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım, hükümeti kurma görevini almasının ardından başlayan süreç hakkında bilgi verdi. Yıldırım, "Önce hükümetin kuruluşu Bakanlar Kurulu'nun belli olması, sonra Meclis'te programın okunması, daha sonra programın müzakeresi ve güven oylaması. Takvim çok net ilk defa hükümet kurulmuyor Türkiye'de. Kabine listesi hazırlanıyor. Cumhurbaşkanımız ne zaman müsait olursa sunacağız. Türkiye'de önemli bir zirve yapılıyor ev sahibi de cumhurbaşkanımız. O program bittikten sonra inşallah biz de bu arada çalışmalarımızı yapacağız. Merak etmeyin kısa sürede hallolur işler" diye konuştu.

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