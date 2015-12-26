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Binali Yıldırım'dan talimat: 3. Havaliamanı'nı Erdoğan'ın doğum gününe yetiştirin!

2018'te bitirilmesi planlanan havalimanının yüzde 15'i tamamlandı

26 Aralık 2015 11:12

3. Havalimanı projesini üstlenen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Birinci etap yatırımları için ayrılan 6 milyar Euro’luk bütçenin yüzde 25’ine karşılık gelen 1 milyar 250 milyon Euro’luk bölümünün harcandığını, buna karşılık ilk etabın yüzde 15’inin bitirldiğini açıkladı. "Terminal bittiğinde kestiğimiz ağaç sayısının beş katını dikeceğiz" diyen Özdemir, "Kaç ağaç kestiğimiz Orman Genel Müdürlüğü’nde bellidir" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Sefer Levent'in haberine göre, ilk etabın açılışının 2018’in ilk çeyreğine yetişeceğini belirten Nihat Özdemir, 3.  “Sözleşmeye göre birinci etabı 2018’in son çeyreğine tamamlayacaktık. Ancak ticari yönden ve Türkiye’nin çıkarları için ilk çeyreğine çekiyoruz. Ayrıca, sayın Bakanımız, (Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım) sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününün 26 Şubat olduğunu belirterek, 26 Şubat 2018 tarihine havalimanını yetiştirmemizi istedi. Biz de çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Şu anda havalimanının ilk etabının yüzde 15’i tamamlandı” diye konuştu.

 

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