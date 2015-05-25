AKP'li İçten'in 'İzmirlilerin özgürlükten anladığı kafa çekmek' sözlerine Saray'dan tepki

AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'in "İzmirli gençlerin özgürlükten anladıkları, son derece açık giyinmek, kafa çekmek, sabaha kadar eğlenmek" yorumlarına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'dan tepki geldi. "Hiçbir İzmirli'nin bu yorumları kabul etmediğini" söyleyen Yıldırım, "Cuma İçten'in İzmir'i iki, üç günlük ziyaretle tanıması mümkün değil. İzmirli gençlerle ilgili benzetmelerine, fikirlerine katiyen katılmıyorum ve doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, açılışı Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yapılan Konak Tüneli'nin önünde, A Haber'e canlı yayına katıldı.

Tünelin Yeşildere girişinde iki tüpün ortasında oluşturulan platformda Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Yıldırım, Cuma İçten'in "İzmir, Haşhaşilerin başkenti", "CHP'li İzmirli gençlerin özgürlükten anladıkları, son derece açık giyinmek, kafayı çekmek, sabaha kadar eğlenmek" sözlerine tepki gösterdi. Yıldırım, bu değerlendirmenin yanlış olduğunu belirterek "Sosyal medyada öyle bir hastalık oldu ki çok güzel çok hızlı iletişim kuruyorsunuz ama yaptığınız bir hatanın da aynı hızla yayılmasının önüne de geçemiyorusnuz. 'Pardon', 'özür dilerim' deseniz de olmuyor. Cuma İçten'in İzmir'i iki, üç günlük ziyaretle tanıması mümkün değil. İzmirli ile gençlerle ilgili benzetmelerine, fikirlerine katiyen katılmıyorum ve doğru bulmuyorum. Yanlış olmuştur. İzmir 81 ilimizin hatta Balkanlar'ın evladı fatihanın gelip burada yerleştiği bir kenttir. İzmir Türkiye'nin bir özetidir. İzmir'in bir özelliği de nereden gelirseniz gelin sizi en geç 1.5 yıl içinde İzmirli yapıyor. İzmirli ortak kültürünü oluşturuyor. İzmir'le ilgili değerlendirmeler çok isabetsiz. Hiçbir İzmirli bunu kabul etmiyor."



