Binali Yıldırım’dan Büyükerşen’e: Paraları tıkır tıkır yabancılara veriyorlar

Başbakan Binali Yıldırım, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in yabancı ülkelerden alım yaptığını söyledi ve “Paraları da tıkır tıkır yabancılara vermeye devam ediyor. Bunu da Eskişehirliler bilsin istiyorum. Bizim her şeyimiz var. Teknolojimiz de var imkanımız da var. Dışarıya verecek bir kuruş paramız yok” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda iftar programına katıldı. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Eskişehir'e on iki buçuk milyon yatırım yaptık. Eskişehir Türkiye'de milletin rüyası hızlı trenle ilk buluşan şehir oldu. Eskişehir ile Bursa'yı daha da yakınlaştırdık.

Artık Eskişehir ile Ankara arası, Eskişehir'in içindeki iki mahalle arasındaki gibi olacak. Karayolu ile seyahatler yüzde 70 azaldı. Eskişehir'de oturanlar Ankara'da işe geliyor.

Bir vatandaş aradı. Hızlı trenle ilgili bir şikayeti varmış. "Eskişehir'e hızlı tren getirdin. Ankara'da yaşayan damadım eskiden bayramdan bayrama geliyordu. Kulağımız rahattı. Şimdi arıyorlar, 'kahvaltıyı hazırla geliyoruz' diyorlar."

Perşembe günü masum insanları havalimanında hunharca katleden, beyinleri satılmış terör makinaları bugün de Bağdat'ta marifetlerini gösterdiler. 80'in üzerinde masum insanın hayatına kast ettiler. Hep diyoruz ki terör küresel bir tehdittir. Terörün nerede kimi bulacağını asla bilemezsiniz. Bir gün Brüksel'de bir gün Londra'da bir gün Bağdat'ta ansızın karşınıza çıkar. Uluslararası camiaya bir kez daha sesleniyoruz, "benim teröristim iyi, seninki kötü" anlayışını artık bırakalım. Teröre karşı "ama, fakat" demeden bir olmamız gerekiyor. Beraber olmamız gerekiyor. Teröre gereken cevabı vermemiz gerekiyor.

Perşembe günü İstanbul'daki vahim terör olayında hayatını kaybeden 9 farklı ülkenin vatandaşı var. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Ama güzel bir şey gördük, İstanbul terör olayından sonra bütün dünya tek yürek oldu. Terörü aynı anda kınadılar. Hatta bayrakları bile bazı ülkeler yarıya indirdiler. Bütün bu hassasiyeti gösteren ülkelere teşekkür ediyorum.

14 yılda Eskişehir'e çok şey yaptık, bunları anlatmaya kalkarsam iftar da geçer sahura da yetişmez. Samimi söylüyorum. Eskişehir artık havacılığın ve raylı sistemlerin merkezi haline geliyor. Bunlar teknolojik sektörler, ülkelerin fark oluşturduğu sektörlerdir. Onun için biz işe Eskişehir'den başladık. Biz hızlı treni Eskişehir'e getirdik. 100 yıllık geçmişi olan TÜLOMSAŞ'ı da hayata tekrar döndürdük. Kapanmaya yüz tutmuş olan TÜLOMSAŞ, bugün Avrupa'ya, Amerika'ya dünyanın birçok yerine yeni nesil lokomotifler ihraç ediyor. En güzel vagonları yapıyor. Şimdi TÜLOMSAŞ 2018'de yerli ve milli hızlı treni de yapan ve bir ilki başaran bir kuruluşumuz olacak. TÜLOMSAŞ, Eskişehir'in yüz akı olmaya devam ediyor.

Eskişehir'de TÜLOMSAŞ bunları yaparken Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı da yabancılardan tren setlerini, parçalarını almaya devam ediyor. Paraları da tıkır tıkır yabancılara vermeye devam ediyor. Bunu da Eskişehirliler bilsin istiyorum. Bizim her şeyimiz var. Teknolojimiz de var imkanımız da var. Dışarıya verecek bir kuruş paramız yok. Çünkü içeride ihtiyacımız var. Daha fazla üretmeye ihtiyacımız var. Ekmeğimizi daha da büyütmeye ihtiyacımız var. Büyüyen ekmeği adilce bölüşmeye ihtiyacımız var. Ekmeğimizi bölüşürüz Eskişehirli hemşehrilerim ama ülkemizi bölüşmeyiz. Ülkemizi böldürtmeyiz.

Alt üst geçitler var, zannedersiniz belediye yaptı. Orada burada caka satıyorlar. Eskişehirliler zannetti ki trafik sorununu belediye çözdü, yine ona oy verdiler. Yerelde meclis belediyede Ak Parti'nin. Onun için Eskişehir'e ne yaparsak azdır, Eskişehir karşılığını fazlasıyla veriyor. Biz Eskişehir'den hiç elimiz boş dönmedik. Elimiz boş da gelmedik.

2002'de Eskişehir'de ne kadar bölünmüş yol vardı, tahmin edin. 90 kilometre, yol yok da ilçelerin girişleri çıkışları mecburi. Bunun üzerine ne kadar bölünmüş yol koymuşuz? 220 kilometre. Tam 220 kilometre.

Eskişehir'in ortasını boydan boya geçen demiryolu hattını Gar'a kadar yaklaşık 1600 metre yerin altına aldık ve yerin üstünü de gayet güzel bir rekreasyon yeşillik alana dönüştürdük. Şimdi daha güzel bir şey yapıyoruz, o da Eskişehir'e güzel bir stadyum yapıyoruz. İnşallah Eskişehir tekrar Süper Lig'de hak ettiği yeri alacak.

Eski stadyumun yerine hiç kimse göz dikmesin, orası Eskişehir'in en büyük şehir parkı olacak. Hayırlı uğurlu olsun.