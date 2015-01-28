Binali Yıldırım'dan Arınç'a: Sıfatlar bir kağıtla geri alınır, gücünüz iki kağıt arasındadır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklamalarına rağmen 19 Ocak'ta hükümet erkanını Ak Saray'da topladı ancak "5 Ocak" polemiği bitmiyor. Konuyla ilgili olarak Arınç'ın AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım için söylediği "vekillik dışında bir sıfat taşımıyor" açıklamalarına Yıldırım'dan "Sıfatlar bir kağıtla verilir bir kağıtla geri alınır. Gücünüz iki kağıt arasındadır" cevabı geldi.

2014'ün son günlerine hükümet kanadındaki 'Aksaray'da Bakanlar Kurulu toplanacak mı, toplanmayacak mı' tartışmaları damga vurmuştu. İddiaya göre, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Ocak'ta Bakanlar Kurulu'nu toplayacağını açıklamıştı.

Davutoğlu yalanlamıştı: Böyle bir şey olsaydı benden duyardınız

Başbakan Ahmet Davutoğlu ise, Binali Yıldırım'ı "Bu yönde bir karar olsaydı ya Cumhurbaşkanımızdan ya da benden duyardınız. Bizim dışımızda yapılan açıklamalara itibar edilmemeli." diyerek yalanlamıştı. Başbakan Davutoğlu, bu konuda kendisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini şu sözlerle istemişti: “5 Ocak’ta böyle bir toplantı yok. Ancak Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulu’na başkanlığının daha önce örnekleri görüldü. Bunlar da istisnai durumlardır. Bu yönde bir karar olsaydı ya Cumhurbaşkanımızdan ya da benden duyardınız. Bizim dışımızda yapılan açıklamalara itibar edilmemeli. Bunu Binali Bey’i eleştirmek için söylemiyorum. Ama biz Sayın Cumhurbaşkanı ile görevi devraldığım gün bu konuda mutabakata vardık.”

Arınç da tepki göstermişti: Yıldırım, vekillik dışında sıfat taşımıyor

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da, Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamaya tepki göstermişti. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Arınç, "Bu tarihi veren Binali Yıldırım ise onun şahsıyla ilgili değil ama onun yerinde başka birisi de olsaydı böyle bir hakkı yoktu. Binali Bey İzmir Milletvekili olmanın dışında bir sıfat taşımıyor. Cumhurbaşkanı’nın sözcüsü de değil." demişti. Arınç, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında kalması gereken, birlikte karar vermesi gereken bir konuda hiçbir sıfat taşımayan bir insanın '5 Ocak'ta hükümet Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanacak' demesini yanlış olarak değerlendirmişti. Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı gerekli görürse Bakanlar Kurulu'na başkanlık edebileceğini vurgulayan Başbakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı'nın istediği zaman Başbakan'la görüşerek bir toplantı istemek yetkisine sahip olduğunu dile getirmişti.

Tartışmalara Erdoğan son noktayı koymuştu: Evet toplayacağım, kimseyi rahatsız etmesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Aralık günü yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı olarak Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmesinin anayasal bir hak olduğunu söyleyerek, 19 Ocak 2015'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplayacağını söylemişti. Erdoğan, "19'unda ben Bakanlar Kurulu'nu Beştepe'de toplayacağım. Bizim Bakanlar Kurulu'muzla bu şekilde bir araya gelişimiz kimseyi rahatsız etmesin." demişti.

Binali Yıldırım'dan Arınç'a cevap: Sıfatlar bir kağıtla verilir, bir kağıtla alınır

AKP İzmir Milletvekili, Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın kendisi hakkındaki “Binali Bey İzmir Milletvekili olmanın dışında bir sıfat taşımıyor" sözlerine sert tepki gösterdi. A Haber'e konuşan Yıldırım şöyle konuştu: "Ben tarih vermedim. 2015'e böyle gireriz söyleminden 5 ocak diye beni yazdılar. Ama böyle yazıldı diye buna tepki göstermeyi anlamlı bulmadım. Benim kim olduğum sıfatımın olup olmadığının takdirini milletim yapar. Benim kim olup olmadığıma vatandaşlarımız 12 yıllık geçmişime bakarak en iyi şekilde karar verirler. Sıfatlar gelir geçer. Sıfatlar bir kağıtla verilir bir kağıtla geri alınır. Gücünüz iki kağıt arasındadır. Önemli olan milletin gönlünde yer yapmaktır."