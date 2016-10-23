Binali Yıldırım: Yurtta Sulh Konseyi 5 generalden oluşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece TRT'de silah zoruyla okutulan darbe bildirisinde imzası bulunan ve darbenin planlayıcısı olduğu iddia edilen "Yurtta Sulh Konseyi"nin 5 generalden oluştuğunu açıkladı.

Darbecilerin AA, TRT ve belediye başkanlıklarına gelecek isimlerin bir listesini oluşturduğunu bildiren Binali Yıldırım, siyasi görevler için bir listenin bulunmadığını söyledi.

Televizyonların ortak yayınında konuşan Binali Yıldırım'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"12 Eylül darbesini hatırlayın. 12 Eylül darbesinde siyasi arka planda kimlerin olduğu biliniyor muydu? Darbeyi yapan şu hesabı yapıyor "Patron benim istediğimi yaparım" Bizim elimizdeki bilgiler Yurtta Sulh Konseyi diye 5 kişilik bir general grubu var. Askeri rütbelerde kim komutan olacak diye bir liste var. Anadolu Ajansı'nın TRT'nin başına kimler gelecek belli. Belediye başkanları bakanlıkların müsteşarları da belli ama siyaset ile ilgili bir liste yok. Mahkeme sürecinde ortaya çıkarsa çıkar. Darbeyi yapalım sonsrasını düşünürüz demiş de olabilirler."