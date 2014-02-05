Binali Yıldırım: Yolsuzluk iddialarını üzerime alınmıyorum

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İzmir’de bacanağının isminin de karıştığı operasyonların, yerel seçime olumsuz yansımayacağını belirterek, şunları söyledi:

“Bu tartışmalar bizi hiç etkilemedi. Üzerime alınmıyorum. Biz hiçbir zaman yolsuzluğun içerisinde yer almadık, almayız da. 10 yıldan fazla bakanlık yaptım. Milyarlarca liralık bütçe kullandım, binlerce eser yaptım. Bütün bu yapılanların sorumluluğunu üzerimde taşıyorum. Yapılanların birçoğundan haberim olmaz ama hepsinden sorumluyum. Hepsinin hesabını da veririm. Olaylardan ben etkilenmedim ama etkilenmiş olabileceğimi düşünen İzmirliler beni teselliye çalıştılar. 11 yıllık görevden sonra bu kadar sıcak ilgi görmek bir faninin yaşayabileceği en büyük mutluluklardan olsa gerek.”