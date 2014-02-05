T24 LogoT24 Logo
Politika

Binali Yıldırım: Yolsuzluk iddialarını üzerime alınmıyorum

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yoğun İzmir mesaisini sürdürüyor

05 Şubat 2014 09:27

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İzmir’de bacanağının isminin de karıştığı operasyonların, yerel seçime olumsuz yansımayacağını belirterek, şunları söyledi:

“Bu tartışmalar bizi hiç etkilemedi. Üzerime alınmıyorum. Biz hiçbir zaman yolsuzluğun içerisinde yer almadık, almayız da. 10 yıldan fazla bakanlık yaptım. Milyarlarca liralık bütçe kullandım, binlerce eser yaptım. Bütün bu yapılanların sorumluluğunu üzerimde taşıyorum. Yapılanların birçoğundan haberim olmaz ama hepsinden sorumluyum. Hepsinin hesabını da veririm. Olaylardan ben etkilenmedim ama etkilenmiş olabileceğimi düşünen İzmirliler beni teselliye çalıştılar. 11 yıllık görevden sonra bu kadar sıcak ilgi görmek bir faninin yaşayabileceği en büyük mutluluklardan olsa gerek.”

ETİKETLER

binali yıldırımyolsuzlukizmir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24