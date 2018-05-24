Binali Yıldırım: Yeni dönemin adı 'güçlü iktidar, sürekli istikrar' olacak

Başbakan Binali Yıldırım, Fiber Optik Altyapı Ortak Kullanım programında konuştu. Başbakan açıklamasında \"Yeni dönemin adını şöyle koyabiliriz. Yeni dönem, güçlü iktidar, sürekli istikrar. Bir kere iktidarda mutlak millet iradesi var, mutlak yüksek bir destek var. İstikrarda da güvende de aynı şekilde devam edecek. Türkiye gelecek hedef dönemlerini daha kararlı bir şekilde yeni sistemde gerçekleştirecek. Şüphesiz kararı verecek olan milletimiz. Ama biz rahatız, 15 yıllık hizmetlerle milletimizin karşısına gidiyoruz. Sorunlarımızı torunlarımıza bırakmadan bugünlere geldik. Şimdi vakit Türkiye vaktidir diyoruz ve bu duygularla yapılacak seçimlerin de ülkemize milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Binali Yıldırım\'ın konuşması

Haber: ANKARA (DHA)