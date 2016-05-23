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Politika

Binali Yıldırım, yağmurdan 'başbakanlık şemsiyesi'yle korundu

Binali Yıldırım, MKYK toplantısına katılmak üzere AKP genel merkezine gitti

23 Mayıs 2016 18:13

Dün yapılan AKP 2. Olağanüstü Kongresi’nde genel başkanlığa seçilen Binali Yıldırım, ilk toplantısına katıldı. Binali yıldırım'ın genel merkeze girişinde protokol kapısı yerine ana kapıyı kullanması ve tuttuğu şemsiyede 'Başbakanlık' logosu olması dikkat çekti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; MKYK toplantısına katılmak üzere AKP genel merkezine gelen  Binali Yıldırım gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, basın mensuplarının kongreyle ilgili sorusuna, “Hakikaten bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşti. Bugün de ilk MKYK toplantısını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımızın birbiriyle tanışması olacak. Genel değerlendirmeler yapacağız” cevabını verdi.

Dün konuşması sırasında sesi kısılan Binali Yıldırım, “sesiniz nasıl oldu” sorusuna ise “Biraz daha iyiyim gördüğünüz gibi. Derdimi anlatabiliyorum” ifadeleriyle karşılık verdi.

Bu arada Binali Yıldırım’ın AKP Genel Merkezi protokol kapısı yerine ana kapıdan giriş yapması gazetecilerin dikkatini çekti.
“Bu kapıdan giriş yapmanız bir mesaj mı?” sorusuna şaşıran Binali Yıldırım, “Ne gibi? Sizleri görmek için buradan geldim” şeklinde konuştu.

Tayyip Erdoğan'ın ve Yıldırım’a dün görevi devreden Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlıkları döneminde, AKP merkezine gelişlerinde protokol kapısını kullandıkları öğrenildi.

Yıldırım'ın kendisinin taşıdığı şemsiyede "Başbakanlık" logosu dikkat çekti. 

 

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Binali Yıldırımbaşbakanlık şemsiyesi

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