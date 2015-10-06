Binali Yıldırım: Vurur yüze ifadesi, kullanıyorum sosyal medyayı bitanesi...

AKP İzmir Milletvekili adayı, eski Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım, "Sosyal medya kullanıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

''Vurur yüze ifadesi, kullanıyorum sosyal medyayı bitanesi...''

Binali Yıldırım, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı.

Fatih Altaylı, Binali Yıldırım'a ''Sosyal medya kullanıyor musunuz?'' diye sordu. Yıldırım, son günlerde sosyal medyada oldukça popüler olan ''Vurur yuze ifadesi ... bitanesi'' sözüyle cevap verdi: ''Vurur yüze ifadesi, kullanıyorum sosyal medyayı bitanesi''

Programda neden aday olduğuna ilişkin soruları da yanıtlayan Binali Yıldırım'ın gündeme dair değerlendirmeleri şöyle:

Neden aday oldu?

Ben aday olmadım. Vatandaşın, özellikle de İzmirlilerin talebi var. Bizim ismimiz ön plana çıktı. Yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var, bunları tarih değerlendirecek. Fakat Türkiye’nin 7 Haziran öncesi ve sonrası yaşadığı durum beni bir kez daha gelecek hakkında düşünmeye sevk etti. Şu anda ülkemizin en önemli konusu terör. Milletin birliği, beraberliği, kardeşliği… Ben 1 Kasım meselesini memleket meselesi olarak görüyorum. Kenara çekilelim düşüncesini uygun görmüyor. Daha büyük mevkiler elde etmek üzere bunu söylemiyorum. Ülkemizin zor günler geçirdiği bu dönemde mutlaka bu sorumluluğa ortak olmak gerektiği kararını verdim. Partiden, tabandan, vatandaştan da bir talep var. Buna kayıtsız kalmanın bir gereği yok dedim.

AK Parti hala açık ara birinci parti, ama biz bu sonuca alışık bir parti değiliz. İlk kurulduğumuz günden iktidar partisi olduk ve 7 Haziran seçimlerinde ilk kez iktidardan düştük. Bu gerçeği görmezden gelemeyiz. Bunu büyük bir başarı olarak asla göremeyiz. Yüzde 50’leri görmüş bir partinin yüzde 41’e gerilemesinin birçok izahı olabilir ama bu gerçeği değiştirmez.

Kastettiğim budur. Sandık başarısızlığı. Açıkçası ben 7 Haziran’ı bir yol kazası olarak görüyorum.

AKP kongresi öncesi yayılan iddialar

O dönemde yazılan ve çizilenler şayia. Ben AK Parti’nin kuruluşunda o günkü genel başkanımız bugünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’la beraber 71 kurucudan biriyim. Partinin ilk tabelasını asan ekibin içindeyim. AK Parti siyasi hayatını devam ettirecek. İnsanların olduğu gibi kurumların da bir ömrü var, Allah gecinden versin, en son hesabını verecek olanların içinde yine ben olacağım.

Partimizin başarısı her şeyin önündedir. Bunun için bize verilen görev ve sorumluluğu geçmişte çok dikkatli şekilde yerine getirdik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Kongremizi yaptık bitti. 1 Kasım seçimlerine tazelenerek hazırlandık. Şu anda kongre tarih oldu. Bunun üzerine artık konuşmaya gerek yok. Adaysa aday olunur, değilse değil. Bunu oradan buradan duymakla olmaz bu iş.