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Politika

Binali Yıldırım, Van Büyükşehir Belediyesi'ne seslendi: Belediyeye gelen 400 trilyon nerede?

Başbakan Binali Yıldırım, Van'ı cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi

11 Haziran 2016 00:02

Başbakan Binali Yıldırım, HDP'li Van Büyükşehir Belediyesi'ne '400 trilyon' para geldiğini belirterek, "Nereye gitti bu 400 trilyon? Nereye gittiğini biliyorsunuz. Burunlarından fitil fitil getireceğiz. Hiç ama hiç, asla ve asla müsamaha etmeyeceğiz." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Kinyas Kartal Bulvarı'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde bir vatandaşlara hitap etti.

Van'ı cazibe merkezi yapmak için ilk adım olarak Abalı Kayak Tesisi'ni hizmete aldıklarını, Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi'ni bitirdiklerini belirten Yıldırım, Urartu Müzesi'ni de tamamladıklarını vurguladı. 

 

"Nereye gitti bu 400 trilyon"

 

Yıldırım, "Belediyeye 400 trilyon para geliyor, ne hizmet geliyor Van'a, soruyorum size? Nereye gitti bu 400 trilyon? Nereye gittiğini biliyorsunuz. Burunlarından fitil fitil getireceğiz. Hiç ama hiç, asla ve asla müsamaha etmeyeceğiz" dedi.

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