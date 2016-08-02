Binali Yıldırım: Türkiye 15 Temmuz öncesinden daha güçlü

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi öncesinden daha güçlü söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım meydanlarda 'demokrasi nöbeti' tutan vatandaşlara telekonferans yöntemiyle seslendi.

Başbakan Yıldırım şunları söyledi: "FETÖ Cumhurbaşkanımızı öldürmek, hükümetimizi devirmek istedi. Münafıklar bunu başaramadılar.

Bu darbeciler tankların karşısında duramayacağımızı zannettiler. Ancak bu aziz millet, darbecilere dersini verdi. Bombaları, kurşunları yürekleriyle söndürdüler. Bayrağı çiğnetmediler. Milletimiz bu süreçte demokrasiye, milli iradeye, Türkiye'ye en güçlü şekilde sahip çıktı. Bayrağını dış güçlerin maşalarına teslim etmedi.

Siz görevinizi şanla, şerefle yaptınız. Emin olun ki son nefesimize kadar biz de hükümet olarak emrinizdeyiz. O karanlık gece, başkomutanımız Cumhurbaşkanımızın şu önemli sözüyle aydınlandı: İnin meydanlara, bu darbeci bozuntularına dersini verelim. Biz milletin, Hakk'ın gücünden başka güç tanımayız. Milletin namusunu asla darbecilere teslim etmeyiz.

Tankların karşısında dimdik durdunuz. Ruhunu başka ülkelere satan FETÖ'ye dersini verdiniz. Millet iradesi dimdik ayakta.

Bütün siyasi hesapları bir tarafa bıraktık, farklılıklarımızı aynı potada erittik. Bu güzel birliği inşallah devam ettireceğiz. Birbirimizin hukukunu sonuna kadar koruyacağız. Ülkemizin düşmanlarına vereceğimiz en güzel cevap kardeşliğimizdir.

Türkiye bir hukuk devleti, hukuk işliyor. Bu hainlere müsamaha asla göstermeyeceğiz ancak intikam, merhamet duygusuyla değil, adalet anlayışıyla bu hesabı soracağız. Mehmetçik bizim canımızdır, kışlalar peygamber ocağıdır, ordu ve emniyetteki hainlerle şanlı ordumuzu, şanlı kuruluşlarımızı birbirinden ayırt edelim.

Darbe girişimini başlatanlar subay elbisesi içine girmiş katillerdir, canilerdir, FETÖ elemanlarıdır. Onlarla ülkesini, milletini, bayrağını seven askerlerimizi asla karıştırmayalım.

Şehitlerimizi, demokrasi kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Çıkardağımız kanunlarla şehit ailelerini ve gazilerimizi devletin himayesine aldık.

Türkiye'nin ekonomisi en güzel sınavını vermiştir, sapasağlam ayaktadır. En ufak bir sarsıntı olmamıştır. Bu da bazılarının canını sıkmış, not düşürelim demişler. Biz başkalarının verdiği nota göre ayakta değiliz. Bize notu 79 milyon vatan evladı verdi. O gün dövizlerini bozdurdular, bunların oyununu kursaklarında bıraktılar. İşte millet böyle olur.

Bugünlerde Türk milleti ne kadar asil olduğunu bir kez daha bütün dünyaya gönderdi. Değerli kardeşlerim, siz meydanlara sahip olun gerisini bize bırakın. Bu işi başımıza saranların hesabını göreceğiz. Bir daha bu ülkeyi darbelerle dünya kamuoyunda küçük düşürmeye çalışan çetelere fırsat vermeyecek şekilde işlerimizi düzene koyduk.

Aziz dinimizi kirleten bu istismarcılara asla geçit vermeyeceğiz. Dinimizi bu sömürücülere karşı koruyacağız. Dinimize de, vatanımıza da sahip çıkacağız.

Avrupa duysun, dünya duysun, Türkiye bugün 15 Temmuz öncesine göre daha güçlüdür. Siyaset kurumları bugün daha da itibarlı hale gelmiştir. Demokrasimiz, hukuk devleti daha da güçlenmiştir. Türkiye dimdik ayaktadır. Allah hepinizden razı olsun."