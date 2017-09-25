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Eğitim

Binali Yıldırım: Torunum TEOG'un kaldırılmasına çok sevindi; 'Dede teşekkür ederim' dedi

Milli Eğitim Bakanlığı TEOG yerine 3 tane çözüm üretiyor"

25 Eylül 2017 15:07

Başbakan Binali Yıldırım, Temel Öğretimden Ortaöğretime Geniş Sınavı'nın (TEOG) kaldırılması sonrası torununun çok sevindiğini belirterek, "TEOG kalkınca bütün öğrenciler büyük bir bayram havasında, benim torunum da 'Dede teşekkür ederim TEOG'u kaldırdın' dedi" diye konuştu.

Yıldırım, kaldırılan TEOG yerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 tane çözüm üretildiğini söyleyerek, "İlki; her lise kendi sınavını yapabilir. İkinci yöntem; ortaokul sertifikasyon sistemi. Üçüncü yöntem; ortaokul bazlı yerleştirme. Adrese dayalı kayıt sistemi yüzde 50 olarak, bir kısım okullar da ortaokul mezuniyet ortalamasını arayabilir" dedi.

Dört televizyon kanalının ortak gerçekleştirdiği programa katılan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası kaldırılan Temel Öğretimden Ortaöğretime Geniş Sınavı (TEOG) hakkında açıklamada bulundu. Yıldırım, "TEOG bir sistem değil. Sistem değişikliği yok. Okullar, kurslar, dershaneler çocuklar bunaldı. Kimyası bozuldu. TEOG kalkınca bütün öğrenciler büyük bir bayram havasında, benim torunum da 'Dede teşekkür ederim TEOG'u kaldırdın' dedi" şeklinde konuştu.

1 milyon 200 bin öğrenci ve ailelerini ilgilendiren yeni sınav sistemi üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmalarını sürsürdüğünü aktaran Yıldırım, 3 yöntem üzerinde yoğunlaşıldığını ve son sözün Bakanlar Kurulu'nda kararlaştırılacağını belirterek, "Yeni yöntem bir ay içinde belli olur. Bu sene 8. sınıftan mezunlar yeni uygulama ile liseye gitmiş olacak. 1 milyon 20 bin öğretmen var. Biz onlara güvenmek mecburiyetindeyiz, güveniyoruz da" dedi.

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