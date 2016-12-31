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Politika

Binali Yıldırım: Teröristlerin kullandığı silahların YPG'den gelen Amerika menşeili olduğunu biliyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

31 Aralık 2016 21:57

Başbakan Binali Yıldırım'ın Kilis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika'nın YPG'ye silah verdiği iddialarına ilişkin Yıldırım şöyle konuştu: 

"Maalesef bu tutumu tasvip etmiyoruz. Yurt içindeki terörle mücadelede teröristlerin kullandığı silahların YPG'den gelen Amerika menşeili olduğunu biliyoruz. Yıllardır dost ve müttefik olan Türkiye ile bu meseleyi ele almasını bekliyoruz."

"Ülkemizin Güney sınırlarından vaki olacak her türlü terör hadisesine karşı gereken tedbirleri alırız bugün Güneydoğu'da ve Doğuda yaptığımız terörle mücadele teröristlerin desteğinin Suriye'den geldiğini biliyoruz."

"Tehdit eden nereden gelirse gelsin bu tehdidi bertaraf etme ülkemizin can ve mal güvenliğini korumak en büyük önceliğimizdir. Suriyedeki masum insanların da terör karşısında korunması bizim, koalisyon güçlerinin, Rusya'nın görevidir. Bu vesile ile 2017'nin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Kırsal Fırat Kalkanında operasyon yapan mücadele eden güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun."

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