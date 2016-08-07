Binali Yıldırım: Terör örgütüne bulaşmamış ama onlarla iş yapmış iş adamlarımız endişe etmesin

Makam aracıyla Yavuz Sultan Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçen Başbakan Binali Yıldırım, işini namusuyla yapan karışık işlere bulaşmamış iş adamlarının ve tüccarların endişe etmesine gerek olmadığını söyledi.

26 Ağustos'ta açılacak olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"İş dünyasının tedirgin olmasına gerek yok"

Başbakan Yıldırım bir gazetecinin “FETÖ operasyonlarının iş dünyasına tedirgin ettiği yönünde haberler var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Terör örgütleri ile alışveriş, bunlarla destek olan, bunlarla iç içe girip suçlarına ortak olan kim varsa biz bunları biliyoruz. Tek tek biliyoruz. Bunların sayısı da çok değil. Dolayısıyla işini namusu ile yapan, karışık işlere bulaşmamış iş adamlarımız, tüccarımız endişe etmesine gerek yok. Biz bir sürek avına çıkmadık. Biz canımızı yakan 239 şehidimizi verdiğimiz, bu hain darbeyi bu ülkede yapmaya çalışan FETÖ terör örgütünün mensupları ile ilgileniyoruz.



Bunun dışındaki vatandaşlarımızın endişe etmesine gerek yok. Burada kimler var. Asker içerisinde asker elbisesi giymiş rütbeli teröristler rütbesiz terörist haline geldiler. Polis içinde, bürokrasi içinde, yargı içinde bunlar tek tek belli. Hepsi tespit edilip gereği yapılıyor. İş aleminde de var. Onları da biliyoruz. Onların terör örgütüne finans sağlamak için ne kadar yanlış, ne kadar karışık işler içerisine girdiklerini biliyoruz.

"Yaşın yanında kuru da kalmayacak"

Düzgün çalışan, namusu ile işini gücünü yapan, terör örgütüne bulaşmamış ama hasbelkader onlara mal vermiş iş yapmış, bunların endişe etmesine gerek yok. Bunlarla ilgili bir takibatımız olmaz. Elimizde liste var, bunların iş alemindeki temsilcileri belli, bunlara yoğunlaşılacak. Türkiye'de 700 binin üzerinde firma var. Bunları sayısı çok az binler bile değil daha az sayıda. İş alemini tedirgin olacağı bir şey yok. Biz neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz, yaşın yanında kuru da yanmayacak.”