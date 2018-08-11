Binali Yıldırım: Tek müttefiki dolar olan ABD yönetimine duyurulur

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD'nin ekonomik yaptırım kararlarını değerlendirdi. "Türkiye’yi hedef alan bu hasmane tutum ülkelerimizin yakın işbirligi ve dayanışması karşısında işe yaramayacaktır" diyen Yıldırım, "Tek müttefiki Dolar olan ABD yönetimine duyurulur" diye konuştu.

TBMM Başkanı Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "ABD yönetiminin başlattıgı birtakım ekonomik yaptırım kararlarının şimdilerde küresel bir ekonomik savaşa dönüşmekte oldugunu görüyoruz. Her gün gelişen ve umut vaat eden Avrasya coğrafyasında İran, Rusya ve şimdi de Türkiye’yi hedef alan bu hasmane tutum ülkelerimizin yakın işbirligi ve dayanışması karşısında işe yaramayacaktır. Tek müttefiki Dolar olan ABD yönetimine duyurulur" ifadesini kullandı.