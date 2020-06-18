Binali Yıldırım: TBMM Başkanlığı'na aday değilim, yarışacak arkadaşlara başarılar dilerim

Eski TBMM Başkanı ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 12 Temmuz'da yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı seçiminde aday olmayacağını belirterek "Yarışacak arkadaşlara başarılar dilerim" dedi.

Yıldırım, kararının "kesin" olduğunu söyledi. Yıldırım, "Ya aday gösterilirseniz?" sorusuna ise, "Aday olmayınca, aday gösterilmezsiniz herhalde" şeklinde yanıt verdi.

TBMM Başkanlığı seçimi, bir yasama döneminde iki kez yapılıyor. Başkanlar, ilk dönem iki, ikinci dönem üç yıl süreyle görev üstleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adaylığı nedeniyle TBMM Başkanlığı'nı bırakan Binali Yıldırım'ın kalan süresi başkan seçilen Mustafa Şentop tarafından tamamlandı. İkinci dönem için belirlenen takvime göre en geç 12 Temmuz'da yeni TBMM Başkanı seçilmiş olacak.

Şentop'un görevine devam edeceğine ilişkin değerlendirme yapanların yanı sıra, Yıldırım'ın eski görevine döneceği, Şentop'a da kabinede görev verileceği iddialar arasında yer alıyordu.

Seçim takvimi nasıl işliyor?

Meclis'te belirlenen seçim takvimine göre TBMM Başkanı adayları, birinci dönem için seçilen başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlamak üzere, 5 gün içinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. TBMM, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak.

Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada seçilmek için 400, üçüncü oylamada 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en çok oy alan üye başkan seçilecek.