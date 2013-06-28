Binali Yıldırım: Tafra yapmasınlar, 76 milyon Osmanlı tokadını çakar

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, önceki gün 'Türk hükümetiyle işbirliği' konusunda açıklamalar yapan sosyal medya kuruluşlarıyla ilgili sert konuştu, "Milyonlarca kullanıcıyı yanlarında hisseder gibi davranarak, bize afra tafra yapmasınlar. 76 milyon onlara Osmanlı tokadını çakar."

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, sosyal medyaya kısıtlama getirileceği yolundaki söylentilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Özgürlüklere sonuna kadar evet, internetin sonuna kadar kullanılmasına evet ama suç işlenmesine, kaos, kargaşa, şiddetin aracı olarak kullanılmasına asla ve asla geçiş yok. Onun için milyonlarca kullanıcıyı yanlarında hisseder gibi davranarak, bize afra, tafra yapmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti 'ni tanımayanı, Türkiye Cumhuriyeti de tanımaz. 76 milyon da onlara Osmanlı tokadını çakar” dedi.

Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce Sarıkamış Toprak Otelde düzenlenen 24'üncü 'Yerel ve Bölgesel Medya Buluşması'na konukları olan Azerbaycan Ulaştırma Bakanı Ziya Mamadov, Gürcistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı George Kvırıkkashvılı ile birlikte katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, sosyal medyanın kısıtlanacağı, yasaklama getirileceği yolundaki söylentilere daha önce de açıklık getirdiğini söyledi.

'76 milyon Osmanlı tokadını çakar'

Sosyal medyanın özgürlük alanı olduğunu, yasaklanamayacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

“Eğer bir suç varsa, bu suç gerçek hayatta da suçtur. Sanal hayatta da suçtur. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi Türkiye'nin imzaladığı, 47 ülkeyle tanıdığı, bu günlerde de meclisimizde onaylanacak bir belgedir. Bu belge sanal ortamda işlenebilecek suçlara karşı mücadele ve işlenen suçların cezalandırılmasını öngören tek ve en önemli uluslararası bir sözleşmedir. Benim dediğim şey çok basit. Eğer bu ülkede faaliyet yapıyorsanız, bu ülkede var olmanız lazım. Hem burada faaliyet göstereceksiniz, tüm Türk vatandaşının sırtından külliyatlı miktarda para kazanacaksınız, vergi dairesinin yolunu bilmeyeceksiniz. Bir suç işlendi. Bu suç çok büyük sonuçlar doğurdu, çok büyük mağduriyetler oluşturdu. Bu suçun kaynağına yargı, soruşturma, kovuşturma aşamasında erişmesi lazım. Özgürlüklere sonuna kadar evet, internetin kullanılmasına sonuna kadar evet ama suç işlenmesine, kaos, kargaşa, şiddetin aracı olarak kullanılmasına asla ve asla geçiş yok. Bunu istemek de bir hukuk devleti olarak bizim en tabi görevimizdir. Onun için milyonlarca kullanıcıyı yanlarında hisseder gibi davranarak, bize afra, tafra yapmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımayanı, Türkiye Cumhuriyeti de tanımaz. 76 milyon da onlara Osmanlı tokadını çakar. Bu iş bu kadar basit. Kimse bu ülkenin itibarıyla, gururuyla, onuruyla oynayamaz."

'Çevre hassasiyeti başımız üstüne'

Binali Yıldırım, konuşmasının devamında, "Çevre hassasiyeti başımız gözümüz üzerinedir. Vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama bu mecraları kullanarak, ülkeyi kaosa sürüklemek, iktidarı sandıkta değil sokakta aramak hiçbir demokratik hukuk devletinin ilkelerine uymaz. Türkiye bunu gördü, bunu yaşadı" diye konuştu.