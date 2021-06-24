Binali Yıldırım: Şehir hastaneleri sayesinde bütün hastalarımız yoğun bakım yataklarına erişti, tedavileri en yüksek standartlarda gerçekleşti

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, şehir hastaneleri yüzünden çok eleştirildiklerini belirtirken, "Haksız yere şehir hastaneleri yüzünden çok eleştirildik, sopa yedik. Ama iyi ki de Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla bunlar hayata geçmiş. Bugün şehir hastaneleri sayesinde yoğun bakımlarda başka ülkelerdeki gibi perişanlık yaşamadık. Bütün hastalarımız yoğun bakım yataklarına eriştiler, tedavileri en yüksek standartlarda gerçekleşti." dedi.

Yıldırım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından İçdaş Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Aslan’a, girişimcilik alanında verilen fahri doktora payesi töreninde konuştu. Yıldırım, 16 aydır süren pandemi sürecinde artık tünelin sonunda ışığın gözüktüğünü söyledi.

"Şehir hastaneleri yüzünden sopa yedik"

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çanakkale'ye iktidarları döneminde yaptıkları yatırımlardan bahsetti. Yaptıkları ulaşım yatırımlarıyla, 2002 öncesi ulaşılması güç olan Çanakkale'ye artık kolay ulaşılabildiğini söyledi.

Şehir hastaneleriyle ilgili haksız yere eleştirildiklerine dikkat çeken Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız bu salgın, bilişim alt yapısıyla şehir hastanelerinin ne kadar büyük bir vizyon olduğunu, büyük bir ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. Haksız yere şehir hastaneleri yüzünden çok eleştirildik, sopa yedik. Ama iyi ki de Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla bunlar hayata geçmiş. Bugün şehir hastaneleri sayesinde yoğun bakımlarda başka ülkelerdeki gibi perişanlık yaşamadık. Bütün hastalarımız yoğun bakım yataklarına eriştiler, tedavileri en yüksek standartlarda gerçekleşti. Bir kez daha şehir hastanelerinin ne kadar insan için, sağlığı için önemli olduğu bu vesileyle anlaşıldı. Osmanlı Devleti’ni kurarken Şeyh Edebali'nin dediği gibi; ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ düsturu boşuna söylenmedi. Bunun, asırlar geçse de değeri artarak devam ediyor. İnsan işin merkezinde olmayan hiçbir iş, faaliyet sonunda mutluluk getirmez, ülkeye katma değer getirmez. Bugün fahri doktora unvanı tevcih edeceğimiz Tacettin Bey adeta yakın tarihimizin yaşayan bir şahididir. 1932 yılında dünyaya gelmiş, 2’nci Dünya Savaşı’nı karşılamış ve 1950’den bu tarafa da ülkemizin yaşadığı badireleri bir bir tecrübe ederek, bugünlere gelmiş. Tornacılıktan, Türkiye’nin büyük bir grubuna, ihracatıyla, üretimiyle ülkemize değer katan bir şirket haline gelmiş. Kendisine ve bütün aile bireylerine bu vesileyle şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimiz adına, Çanakkale’miz adına yaptıklarından dolayı teşekkür ediyoruz"

"Tünelin sonunda ışık gözüktü"

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Koronavirüs pandemisinde tünelin ucunun göründüğünü de belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"16 aydır hem dünyayı hem ülkemizi kasıp kavuran bir hastalıkla, salgınla mücadele ediyoruz. Buradan öyle ümit ediyorum, öyle inanıyorum ki; tünelin sonunda ışık gözüktü. Tabii ki bitmedi. Ama en azından umutlar yeşermeye başladı. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında aldığı son kararla bir daha normalleşme yönünde adımların atıldığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte kısıtlamalar yerine her bir vatandaşımızın, her birimizin kendi güvenlik çemberini oluşturmak gibi bir görevi var. Artık kendi irademizle koruma çemberi oluşturacağız. Nerede risk görüyorsak, orada tedbiri artıracağız. Nerede daha az risk görüyorsak orada daha fazla sosyalleşeceğiz. Böylece hayatı durdurmadan, ekonomiyi durdurmadan normal hayata adım adım ilerleyeceğiz. Çünkü yaz geldi. İnsanların tatil ihtiyacı var, turistler gelecek, içeride dışarıda hareketliliğe ihtiyaç var. İkisi arasında tedbirlerle, normal yaşam arasındaki dengeyi de kısıtlamalara müracaat etmeden kendi tedbirlerimizle sağlayıp yeni bir aşamaya geçmiş olacağız"