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Binali Yıldırım: Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik böyle bir tehdidi hoş karşılamamız asla mümkün değil

“22 milyon oy alan bir cumhurbaşkanına ‘sen işe karışma’ denebilir mi?”

11 Haziran 2016 16:37

Başbakan Binali Yıldırım, başkanlık sisteminden Kemal Kılıçdaroğlu’na kurşun atılmasına kadar bir dizi açıklamalarda bulundu. “22 milyon oy alan bir cumhurbaşkanına ‘sen işe karışma’ denebilir mi?” diyen Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın milletin tek lideri olduğunu vurgularken, “Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik böyle bir tehdidi hoş karşılamamız asla mümkün değil. Konu adli yönden inceleniyor.” ifadelerini kullandı.

Posta’dan Candaş Tolga Işık’a konuşan Binali Yıldırım’ın sözleri şöyle:

“Dışarıda Türkiye üzerine oyunlar oynanırken içeride en önemli iş birbirimize sımsıkı sarılmak, kenetlenmek olmalı. Bu milleti bir arada tutan ortak değerler var. Değerlerimizi güçlendirmeliyiz. Bu oyunu ancak birbirimize sarılırsak bozarız.

 

‘‘Talimat verdim söktürdüm’’

 

“Şanlıurfa’da Suruç Belediyesi, eli kanlı bir teröristin ismini parka asmış. Bunu duyunca kan beynime sıçradı. Hemen İçişleri Bakanı Efkan Ala’yı arayıp ‘O tabela bu akşam derhal sökülecek’ talimatını verdim. Bakanım da talimatımı anında uyguladı.

 

‘‘Tehdidi hoş karşılamayız’’

 

“Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde mermi atan şahsı ‘Şehit yakını’ diye benimle tanıştırdılar. O sırada da fotoğraf çekilmiş. Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik böyle bir tehdidi hoş karşılamamız asla mümkün değil. Konu adli yönden inceleniyor.

 

‘‘Hedefim terörü bitirmek’’

 

“Başbakan olarak en önemli hedefim terör belasını bitirmek. Sonra başkanlık sistemini getirmek. Bu ülkenin, bu milletin tek lideri var. O da sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dır. 22 milyon oy alan bir cumhurbaşkanına ‘sen işe karışma’ denebilir mi?

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