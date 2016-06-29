Binali Yıldırım: Saldırı DAEŞ'i işaret ediyor, bir iki gün içerisinde kesinlik kazanacak

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı'nda yapılan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada saldırının radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'i işaret ettiğini tekrarladı. Yıldırım, canlı bombaların kimliği dahil her şeyin bir iki gün içerisinde açıklığa kavuşacağını ve kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Yıldırım, "Bu bize şunu gösterdi demek ki havalimanında fiziki kontrol, x-ray kontrolü yapmak yetmez, dışarıdan silahla yapılabilecek herhangi bir müdahaleye karşı da belki de ilave tedbirler hazır bulundurmak gerekiyor" dedi. Yıldırım, girişlerdeki güvenliği daha fazla artıracaklarını ifade etti.

Yıldırım, 3 canlı bombanın güvenlikten geçemeyince uzun namlulu silahlarla ateş açarak içeri girdiklerini söyledi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile açıklama yapan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Saldırı DAEŞ’i işaret ediyor, bir iki gün içerisinde kesinlik kazanacak. Canlı bombaların kimliği kamuoyu ile paylaşılacak. Bir hususu vatandaşlarımızın bilmesinde yarar var. Havaalanı güvenlik zaafiyeti var mı yok mu tarzında muhabbetler oluyor. Şunu belki kamuoyunun bilmesinde yarar görüyorum. Teröristler normal güvenlik sisteminden geçemeyince, tarayıcılardan polis kontrolünden geçemeyince geri dönüp valizlerde bulunan uzun namlulu silahlarla gelişi güzel güvenlik kontrolünü yapan kişilere ateş açmak suretiyle içeri girmiştir. Dolayısıyla konunun özü budur. Bu bakımdan farklı yorumla itibar edilmemesini bekliyorum. Bu bize şunu gösterdi demek ki havalimanında fiziki kontrol, x-ray kontrolü yapmak yetmez, dışarıdan silahla yapılabilecek herhangi bir müdahaleye karşı da belki de ilave tedbirler hazır bulundurmak gerekiyor. Girişlerinde özellikle özel eğitilmiş güvenlik elemanlarımızı daha fazla mevcudiyetini artıracağız."