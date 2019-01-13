BİNALİ YILDIRIM SABAH NAMAZINI AMİNE HATUN CAMİİ'NDE KILDI

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik\'te Amine Hatun Camii\'nde sabah namazı kıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, ardından Amine Hatun Külliyesi\'nin yemekhanesinde vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı. Camidekilerle sohbet eden Yıldırım, cami çıkışında vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Görüntü dökümü:

---------------

-Yıldırım\'ın gelişi

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Kahvaltıdan detaylar

-Fotoğraf çektirmesi

-Genel ve detaylar