Başbakan Binali Yıldırım, "Paralel yamuldu yamuldu, dinleyecek hali mi kaldı? Hiç merak etmeyin, hiç kimse Türkiye devletiyle bilek güreşi yapamaz, ne paraleli, ne bölücüsü. Hepsinin defterini dürmek boynumuzun borcudur" dedi.

Yıldırım, partisinin İzmir'de düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinde dostlukları artırıp düşmanlıkları azaltma sözü verdiklerini hatırlattı.

Bu coğrafyada çok büyük sorunlar bulunduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bunların üstesinden gelebilmek için Türkiye'nin güçlü olması lazım, ayakta olması lazım. Eğer Türkiye güçlü olursa, Anadolu, Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya güçlü olur. Sorunlu olduğumuz ülkelerle bir bir sorunlarımızı hallediyoruz. Rusya ile yaşadığımız krizi sona erdirdik, normalleşmeye geçtik, yine İsrail'le devam eden sorunumuzu da bir mutabakatla sona erdirdik ve Gazze'de insanlık dramı yaşayan kardeşlerimizin imdadına anında yetiştik, oradaki çocuklara, muhtaçlara Türkiye bayram sevinici yaşattı.

"Türkiye'yi bölmeye ve enerjisini tüketmeye çalışanlar olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Bunu asla başaramayacaklar, milletimiz rahat olsun. Türkiye'de terörü ülkenin gündeminden çıkarmaya karar verdik. Şehirleri temizledik, şimdi de kırsalı temizliyoruz. Bu teröristlerin, eli kanlı canilerin sırtını sıvazlayanları da biliyoruz. Onları da takip ediyoruz" dedi.

Yıldırım, ‘Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonlara ilişkin, "Paralel yamuldu, dinleyecek hali mi kaldı? Paralel yamuldu, yamuldu. Hiç merak etmeyin, hiç kimse Türkiye devletiyle bilek güreşi yapamaz, ne paraleli, ne bölücüsü. Hepsinin defterini dürmek boynumuzun borcudur" diye konuştu.

Bazı kesimlerin Türkiye'nin ayağa kalkmasını istemediğini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz havaalanı yapmaya karar verdik iyice çileden çıktılar. Geziciler, tek tek sahaya indiler. Ne o, 'biz havaalanı istemiyoruz, biz yol istemiyoruz, biz köprü istemiyoruz' siz ne istiyorsunuz? Onların ne istediğini iyi biliyorsunuz değil mi? Onlar, Türkiye ayağa kalkmasın istiyorlar, yağma yok, Türkiye'yi hiçbir şekilde durduramazlar."