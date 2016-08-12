Binali Yıldırım o davaları geri çekmedi

Uğur Dündar, Soner Yalçın ve Ahmet Şık’ın da bulunduğu bazı gazetecilere açtığı davalardan vazgeçen Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz soruşturması kapsamında gözaltına alınan veya tutuklanan gazetecilerle ilgili davaları ise geri çekmedi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım; Uğur Dündar, Soner Yalçın ve Ahmet Şık gibi isimlerin arasında bulunduğu bazı gazeteciler hakkında açtığı davaları geri çekti.

Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı karar verilen gazeteciler hakkında açtığı davalardan ise vazgeçmedi.

Bu kişiler hakkında Başbakan Yıldırım'ın daha önce açtığı davaların ise mahkemelerde görülmeye devam edileceği bildirildi.

Binali Yıldırım'ın eşi ve oğlu da davaları geri çekti

Öte yandan, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın, şarkıcı Semiha Yankı; oğlu Erkam Yıldırım'ın da bazı basın organlarındaki yayınlardan dolayı açtığı davaları geri çektiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası oluşan toplumsal mutabakat ortamına katkıda bulunmak amacıyla, aralarında siyasiler, yazarlar ve gazetecilerin de bulunduğu isimlere yönelik açtıkları davaları geri çektiklerini açıklamıştı.