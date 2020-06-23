Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı'na neden aday olmadığını açıkladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olması beklenen ancak aday olmayacağını açıklayan eski Başbakan Binali Yıldırım, "Ben niye aday olmadım? Grubum zarar görmesin, milletvekilleri üzülmesin, iki arada bir derede kalmasınlar diye. Bundan partimizin zarar göreceğini düşünerek böyle bir karar aldım" dedi.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde eski Başbakan Binali Yıldırım'ın neden Meclis Başkanlığı'na aday olmadığına ilişkin açıklamasına yer verdi. Yıldırım, Sarıkaya'nın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Soru: Teamül yoklaması yapacağını Sayın Cumhurbaşkanı size baş başa yediğiniz yemek sırasında iletti mi?

"Bunların hiç önemi yok artık, bitti hepsi. Ben artık noktayı koydum."

Soru: Aday olmayı düşündüğünüz, teamül yoklaması nedeniyle vazgeçtiğiniz ileri sürülüyor.

"Olacak bir iş değildi… Milletvekillerine ve gruba zarar verir; ne yarışı yapacağız. Olmazdı yani..."

Soru: Aday olmamanızın gerekçesi bu mu?

"Ben niye aday olmadım? Grubum zarar görmesin, milletvekilleri üzülmesin, iki arada bir derede kalmasınlar diye… Bundan partimizin, Meclis grubumuzun zarar göreceğini düşünerek böyle bir karar aldım. Bu kadar açık ve seçik... Belki biz de zarar görürdük ama bizden ziyade milletvekillerimizin iki arada bir derede kalması çok hoş bir şey değildi."

Soru: Buruk olduğunuz, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığında ancak yatırımcı bir görev verilirse kabul edeceğiniz yönünde iddialar dolaşıyor…

"Benim böyle bir şeyim yok… Samimiyetle söyleyeyim, böyle bir şeyim hiç olmaz... Hiçbir zaman da görev beklentim olmadı. Hele bir pazarlık falan da söz konusu olmadı; kaldı ki gündemde de öyle bir şey yok."

Muharrem Sarıkaya'nın notu

Sarıkaya, Yıldırım ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden notları şöyle aktardı:

"Konuşmamızdan anladığım şu ki Yıldırım, meselenin bu noktaya gelmiş olmasından da hoşnut değil. Çıkarılan söylentilerden rahatsız, o nedenle de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı konusunda birkaç kez 'Talebim hiç olmadı, samimiyetle söyleyeyim benim böyle bir şeyim hiç olmaz' deme gereği duydu. Gündemde kabine değişikliğinin olmadığını da özellikle vurguladı. Her zamanki gibi sözü döndürmedi, doğrudan söyledi, içinden ne geliyorsa öyle konuştu…"

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Öte yandan kulislerde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için bir dönem adı geçen Yıldırım, neler hissettiğini HaberTürk'ten Kübra Par'a anlattı.

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