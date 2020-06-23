Binali Yıldırım: Kırgın değilim, bazılarının hayali benim hayatım oldu

Meclis Başkanlığı için kulislerde ismi konuşulmaya başladıktan sonra "Aday değilim" açıklaması yaparak gündeme oturan eski Başbakan AKP'li Binali Yıldırım, yeni bir açıklamada bulundu.

“Olması gerekeni yaptım, çok olağanüstü bir karar değil. Benim için konu kapandı” diyen Yıldırım, “Yerel seçimden sonra Cumhurbaşkanı yardımcılığı için adınız geçti, fakat bir türlü gerçekleşmedi. Bu durum sizi kırıyor mu?” sorusuna da, "Yok hayır asla. Kırgınlık olur mu hiç!Niye kırılayım? Bazılarının hayali benim hayatım oldu. Sağ olsun vatandaşlar gönlünden geçen birtakım şeyleri söylüyorlar ama ben makam mevki sevdalısı bir adam değilim. Makamlar ona güç verince bir anlam kazanır” diye yanıt verdi.

HaberTürk'ten Kübra Par'a konuşan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Ben partimin neferiyim, kurucusuyum. 12 yıl Ulaştırma Bakanlığı yaptım. Cumhurbaşkanımızla birlikte ülkemize güzel hizmetler kazandırdık. Altyapıda Türkiye’yi 39. sıradan 9. sıraya yükselttik. Geniş bant internet olmasa salgın döneminde Türkiye ne yapardı? Bu yatırımlar sayesinde krizden güçlenerek çıkan nadir iktidarlardan biri olduk. Ben partimin her zaman başarılı olması için var gücümle çalıştım. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim Sıfatlar ne olursa olsun."