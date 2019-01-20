Binali Yıldırım: Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belki de bu olacak

TBMM Başkanı ve AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için mecliste komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belki de bu olacak" dedi.

ALS Derneği “Yaşatmak için Adım At" kampanyasının Cihaz Dağıtım ve Teşekkür Töreni düzenlendi.



Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, ALS hastalığı gibi tedavisi henüz bulunamayan hastalıklar için mecliste komisyon kurulacağını söyledi.

Yıldırım, "Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belki de bu olacak" diye ekledi.