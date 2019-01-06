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Binali Yıldırım Maltepe'de cenaze törenine katıldı

İSTANBUL, (DHA) TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak'ın babası Fahrettin Özpak'ın Maltepe Merkez Camisi'nde yapılan cenaze törenine katıldı

06 Ocak 2019 19:10

İSTANBUL, (DHA) TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak\'ın babası Fahrettin Özpak\'ın Maltepe Merkez Camisi\'nde yapılan cenaze törenine katıldı.Yıldırım Fahrettin Özpak\'ın yakınlarına baş sağlığı diledi, cenaze namazı sonrası tabuta omuz verdi. Yıldırım\'a cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Yıldırım bazı vatandaşlarla sarılırken, bazılarıyla fotoğraf çektirdi. Yıldırım camiden ayrılırken dışarıda bekleyen vatandaşları selamladı. 

(FOTOĞRAF)

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