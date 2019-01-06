T24 LogoT24 Logo
Gündem

BİNALİ YILDIRIM MALTEPE'DE CENAZE TÖRENİNE KATILDI

İSTANBUL, (DHA)  TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak'ın babası Fahrettin Özpak'ın İstanbul Maltepe Merkez Camisi'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze törenine ka

06 Ocak 2019 19:04


İSTANBUL, (DHA) 
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak\'ın babası Fahrettin Özpak\'ın İstanbul Maltepe Merkez Camisi\'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze törenine katıldı.Yıldırım Fahrettin Özpak\'ın yakınlarına baş sağlığı diledi, cenaze namazı sonrası tabuta omuz verdi. Yıldırım\'a cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Yıldırım bazı vatandaşlarla sarılırken, bazılarıyla fotoğraf çektirdi. Yıldırım camiden ayrılırken dışarıda bekleyen vatandaşları selamladı. 

Görüntü dökümü:
-------------
-Namazdan detaylar
-Yıldırım\'ın tabutu omuzlaması
-Vatandaşların ilgisi
-Yıldırım\'ın vatandaşları selamlaması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA  TBMM BaşkanıAK PartiBelediye Başkan Adayı Binali Yıldırım TersanelerKıyı Yapıları Genel Müdürü SalimFahrettinMaltepe Merkez CamisiYıldırım FahrettinYıldırım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24