Binali Yıldırım köy anısını anlattı: Nur yüzlü, tülbentli bir teyze 'Bizim köyde ADSL çekmiyor' dedi...

Başbakan Binali Yıldırım, devlet tarafından verilen birçok hizmetin e-Devlet üzerinden yapılacağını, vatandaşların bürokrat görmeyeceğini söylerken "Bürokrasi tuş oluyor. Tuşa basacaksınız işinizi yapacaksınız" dedi. Yıldırım, "Türkiye, offline değil online ülke konumuna geldi" değerlendirmesini yaptı.

2007 seçimleri öncesinde bir köy gezisi sırasında yaşadığı bir anıyı da anlatan Yıldırım, “Köyün girişinde çeşmenin başında bir teyze, oturuyoruz orada. Nur yüzlü, tülbentli bir teyze… 'Bak dedim, köye geldim, ne ihtiyacın var?' Evladım bizim bir eksiğimiz kaldı, bizim köyde ADSL çekmiyor.' 'O ne teyze' dedim. 'Bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın. Allah bilir ki sen messengerı bile bilmezsin…' Teyze bize ders verdi” dedi.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısı'na katılan Yıldırım'ın burada yaptığı konuşmasından satırbaşları şöyle:

Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Bürokrasiyi ne kadar basitleştirirsek, ülke olarak bundan karlı çıkarız. Geçtiğimiz haftalarda mecliste görüşülerek kabul edilen "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi" ile ilgili maddeler bir seferde yapılan en büyük reformlardan birisidir. Hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket var. Bunu da yakın zamanda Meclis'e sunacağız.

“Şirketler 1 saatte kuruluyor”

İş yapmak isteyen vatandaşlarımız şirket kurmak istiyor. Eskiden 1 ayda kurulan şirket şimdi 1 saate düştü. Daha da kısalabilir bu. Bu ciddi bir ilerlemedir. İş yapmak, şirket kurmak geleceğe yönelik bir fedakarlıktır. Şimdi şirket kurmak için iller ve ilçelerde ticaret sicil müdürlüklerine gideceğiz. Bunun ne faydası var? 2 bin 250 lira veriyordunuz şimdi 650 lira vereceksiniz.

“Zihniyet değişikliğine gidiyoruz”

Evraklar…Burada da bir zihniyet değişikliğine gidiyoruz, başladık. Devletle işiniz varsa her bir kuruma aynı evrakı tekrar tekrar hazırlayıp götürme işine son veriyoruz. Bu çok önemli bir şey, bu bir devrim. E-devlet üzerinden vatandaşın devletle ilgili iş yapma oranı yüzde 57'ye çıktı. Bu yıl sonundan itibaren vatandaş devlet arası her türlü iş e-devlet üzerinden yapılacak. Gerekli dokumanlar zaten mevcut. Onlar arasında bir elektronik ortamda haberleşme olacak, bilgiler havuzda bulunacak. Sizin sadece vatandaşlık numaranızı girerek işlemlerinizi halledebileceksiniz. Bugün itibarıyla e-devlet üzerinden vatandaşın devletle iş yapma oranı yüzde 57'ye çıktı. Ama bu yıl sonuna kadar vatandaş-devlet arasında her türlü iş internetten, e-devlet üzerinden yapılacak. Bürokrasiyle, bürokratla karşı karşıya gelmeden her işinizi yapabileceksiniz.

“İflas ertelemeyi kötüye kullandılar”

Geçtiğimiz yıl bir iflas erteleme hakkı getirdik. Gördük ki bunu bir düzen kuruldu, avukat/işveren hiç iflas erteleme durumu olmayanlar bunu kötüye kullanmaya başladı. Bunu kaldırdık bunun yerine şirketin kurtarılması ile ilgili bir mekanizma geliştirdik. Kötü niyetlerin de tedbirini alacak bir uygulamayı getirmek daha da önemlisi şirketin batık hale gelmeden, sıkıntı ortaya çıkar çıkmaz kurtarma anlaşmasına girebilmesine imkan getiriyoruz. Şayet şirket kurtarılamamışsa mallarının bir bütün halinde satılarak ekonomik değerinin de korunmasını hedefliyoruz.

“İnşaat sektörü rahatlayacak”

İnşaat sektörü bu şekilde önemli ölçüde rahatlamış olacak. İnşaat izni alınması için 18 tane işlem yapılıyor. Bu sayıyı 6'ya indiriyoruz. Belediye elektronik ortamda bu sorgulamaları yapıp, işlemi tamamlamış olacak. Benzer bir kolaylığı da iskan… Yapı kullanma belgesi ve elektrik bağlanması işleminde de yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımız ile yürütülecek çalışma sonunda hazırlanılan bir ortak platform olacak. Böylece, artık bu her yerde iş yapma, koşuşturma dönemi son alacak. Birkaç ay içerisinde bu ortak platformu İçişleri Bakanlığımız hazırlamış olacak.

“Türkiye offline değil, online ülke”

Türkiye offline değil online olan bir ülke konumundadır. Bize bu imkanı sağlayan telekom şirketleri var. Gerekli altyapıyı gecikmeden yapıyorlar. Bu altyapı ile ilgili zorluklar yaşanıyordu bu reform çerçevesinde bu sorunu da çözmüş oluyoruz. Baz istasyonu kuruluyor, vatandaş 'buraya kuramazsın…' diyor. Bir sürü bahane! Biz interneti kabul edeceksek bu istasyonları da hayatımızın bir parçası olacağını kabul etmemiz lazım. Bizim standartlarımız bu konuda Avrupa'nın müsaade ettiği oranların 4'te biri kadar. Dört kat daha büyük yatırım yapıyoruz.

Köy anısını anlattı: Teyze bize ders verdi…

Memlekette yolları kontrol ediyoruz, sağı solu. Bir köye gittik, seçim de yakın o zaman. 2007 seçimlerine doğru. Köyün girişinde çeşmenin başında bir teyze, oturuyoruz orada. Nur yüzlü, tülbentli bir teyze… Yanımdaki arkadaşlar 'Teyze bakan geldi, ne istiyorsun?' 'Bak dedim, köye geldim, ne ihtiyacın var?' 'Hoş geldin, ne isteteyim? Yol, su, elektrik geldi. Televizyonumuz var, 150 kanal birden çekiyor. Bulaşık makinesi olanlar bile var. Daha ne isteyeyim. Amma… Evladım bizim bir eksiğimiz kaldı, bizim köyde ADSL çekmiyor.' 'O ne teyze' dedim. 'Bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın. Allah bilir ki sen messengerı bile bilmezsin…' Teyze bize ders verdi. Yani sonra işi anladık. Torunu yurt dışındaymış onunla görüntülü görüşmek için kalkıp şehre gitmek mecburiyetinde kalıyormuş, zahmetli oluyormuş. Görüyorsunuz, hizmette sorun yok…

Gümrük müşavirinin ücretine sınırlama

Gümrük müşavirlerinin müşterilerinden aldıkları ücretlere bir sınır getiriyoruz. Bir sürü adlarla bir sürü paralar alınıyor. Bunların hepsine sınır getiriyoruzç Gümrüklerde tek pencere projesinin hayata geçirilmesi için dolaşım ve menşei belgelerinin elektronik ortama geçilmesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Tek pencere uygulaması başlamış. Haberiniz var mı? Gümrüklerde artık tek pencere var. Gümrüklerdeki personellerimizin çalışma saatlerini de buradaki işleyişe uygun olarak yeniden düzenliyoruz. Yani 'Mesai bitti, kapılar kapandı, bekle' dönemini artık kaldırıyoruz. Mutlaka kaldıracağız. Paraysa para, ne lazımsa bunu vereceğiz ve mutlaka o gümrüklerimiz 24 saat açık olmalı. Çünkü gecikmenin bedeli büyük.

Taşınır rehin uygulamasını daha önce çıkardık ve rasyonel hale getiriyoruz. KOBİ'lerimize bu finansman aracının da kullanılmasını sağlıyoruz. Menkul kıymetlerde, bunları da teminat olarak kullanabileceksiniz. Bankalardaki ipotek işlemlerini de tapu müdürlüğü ile elektronik ortamda yapılmasına imkan getiriyoruz.

İmalat sanayi ile AR-GE, makine teçhizat alanlarına KDV imkanı getiriyoruz. Teşvikli olsun veya olmasın, bu imkanı herkese getirmiş oluyoruz. Bu yenilikleri birkaçı ile böyle. Daha büyük paket yolda geliyor.

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde 2018 yılını kapsayan ekonomi ile ilgili 2017'de yaptığımız gibi kapsamlı bir eylem planını hazırladık, kamuoyuyla paylaşacağız.

“Ülkemizin algısını kötüleştirmek için algı var”

Çeşitli dedikodular var. Ülkemizin algısını kötüleştirmek için bir algı var. Millette bir kıskançlıktır gidiyor. Kur böyle, ekonomi, büyüme, faiz, enflasyon böyle olacak… Ülkemize karşı iş birliği içinde algı oluşturmaya devam ediyorlar. FETÖ'cüler PKK'cılar istediklerini elde edemeyince yut dışındaki muhipleri vasıtasıyla ülkeyi karalamaya gayret ediyorlar. Oynanan oyunu görmemiz lazım.

Yatırımın, ihracatın, istihdamın daha da artırılması ve enflasyonla mücadelenin ana hatlarını içeren tedbirlerimizi de birkaç gün içerisinde milletimizle paylaşacağız. Bugün yarın son şeklini vereceğiz.

Stratejik yatırım türünden 128 milyar liralık yeni yatırım teşviğini onayladık. Bunu kamuoyuyla önümüzdeki günlerde paylaşacağız. İkincisi, bankaların, piyasaları rahatlatmak ve krediye erişimi kolaylaştırmakla ilgili aldıkları tedbirler var, bunu da paylaşacağız.

20 yılda 3 kilometrelik Bolu Tüneli'nin altında kalan bir Türkiye'den bugün Ovit, Zigana Tüneli'ni, Marmaray'ı, Avrasya'yı yapan, dünyanın en büyük havalimanını yapan bir ülke haline geldik. Ülkemizle gurur duyalım.

Türkiye'nin tarihinin en büyük ekonomik büyümesini gerçekleştirdiği bu dönemde yatırım ortamının iyileştirilmesi için yapılan işler, atılan adımlar mutlaka katkı sağladı. Bunu da görmemiz lazım. Ancak tabii bunu yeterli görmediğimiz için yenileri yapma ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü zaman geçiyor, sorunların birisini çözüyorsunuz ama başka bir sorun önünüze geliyor. Sorunların türü de değişiyor. Dün sorun olan, bugün sorun olmaktan çıkıyor. Ama dün sorun olmayan bir konu önünüze sorun olarak geliyor.