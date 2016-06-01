Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu'nu mahçup etmediğiniz için size teşekkür ediyorum

İzmir’de konuşan Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İzmir başbakan çıkaracak” sözleri için “Onu mahçup etmediğiniz için size teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir’de sivil toplum kuruluşlarına seslenen Yıldırım’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Biz AK Parti iktidarı olarak STK'larla sürekli yakın bir ilişki içinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Sağlıklı, modern yönetimlerin en belirgin özelliği toplumun örgütlenme hakkıdır. Sivil topluma güvenmeyen siyaset toplumu demokrasi için bir yüktür. Bu yüzden İzmir çok köklü bir sivil toplum geleneğine sahip.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde en önem verdiği illerden birisi İzmir'di. Ne yazık ki hiç söylemediği bir sözü ona atfettiler. İzmir tarihin her döneminde önemli bir şehir olmuştur. İzmir her şeyin ötesinde işgali de bütün Anadolu'ya duyuran bir şehir olmuştur. Bununla da kalmamış, İzmir genç Cumhuriyetimizin ilan edildiği şehir olmuştur. O zaman dünyayı tanıyan, ticareti bilen şehir İzmir'di. O yüzden iktisat kongresi burada toplandı.

"Bugün aramızda şehit anne ve babaları var. Buradan bir kez daha açık ve seçik olarak herkese söyleyeceğim şey var. Milletim rahat olsun. Bu terör belasını ülkemizin gündeminden çıkaracağız.

"Bize diyorlar ki "efendim çözüm süreci ne olacak?" Buradan açıkça söylüyorum operasyonların bitmesi için 3 tane şey lazım. Bu katil terör örgütü ne zaman sivilleri öldürmekten vazgeçerse, ne zaman askere, polise, korucuya silah çekmekten vazgeçerse, ne zaman vatandaşımızın her bölgede huzur içinde yaşaması mümkün olursa bu operasyonlar son bulacak.

"Ana muhalefet partisinin lideri 'İzmir başbakan çıkaracak' dedi. Onu mahçup etmediğiniz için size teşekkür ediyorum.

"Bu yıl içerisinde çevreyolunun Çandarlı'ya kadar kalan 60 kilometresinin ihalesini yapacağız. Böylece kuzey-güney hattındaki trafiği çözeceğiz. Güzelbahçe'ye liman standartında bir yat limanı yaptık. 1971 yılında başlamış yılan hikayesine dönmüş çevreyolunu yaptık. Bunlar önemli şeyler. Tabiki görevimiz yapacağız. Daha fazlasını da yapacağız. İhtiyacımız ne? Birlik, beraberlik, kardeşlik.Türkiye'nin potansiyeli büyük. En büyük potensiyel genç nesil. Allah herkese bir şey vermiş. Kimine petrol, kimine doğalgaz vermiş. Bizim en büyük gücümüz insan."