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Binali Yıldırım: Kaybetmek için kimse yola çıkmaz. Kazanacağım

İstanbul DHA TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi

07 Ocak 2019 16:27

İstanbul DHA
TBMM Başkanı ve AK Parti\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu\'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Kameralara kapalı bölümde medya temsilcilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, \"Kaybetmek için kimse yola çıkmaz.  Kazanacağım\" dedi. Binali Yıldırım , \"Kamuoyu araştırmaları mutlaka yapılıyor yapılıyor. 15\'inci seçimime giriyorum hiçbir zaman kamuoyu araştırmalarına göre kampanya yapmadım. Bu dönemde de yapmayı düşünmüyorum. 31 Mart akşamı sandıktan çıkan, en doğru anket olacaktır. Onu bekleyip göreceğiz. \'Yüzde şu kadar alacağım\' demeyi oy verecek insanların iradesine saygısızlık olarak görürüm\" dedi.
 

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