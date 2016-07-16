Binali Yıldırım: Kalkışma girişiminde bulundular, bu doğrudan terör olayıdır

Başbakan Binali Yıldırım, 36 yıl sonra gerçekleşen darbe girişimiyle ilgili olarak, "Bütün vatandaşlarımızın bilmesini isterim ancak Silahlı Kuvvetler içindeki bazı çete ve yapılanmalar bir kalkışma denemesi içinde bulunmuştur, bu doğrudan bir terör olayıdır" dedi.

Türkiye, 12 Eylül 1980'den yaklaşık 36 yıl sonra ilk kez darbe girişimine sahne oldu. İstanbul'da jandarma birliklerinin iki boğaz köprüsünü de 21:30 sıralarında Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kapatmalarıyla kamuoyunun farkına vardığı gelişmeler Ankara semalarında savaş uçaklarının TBMM, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve MİT Müsteşarlığı üzerinde 100 metreye kadar inerek alçak uçuş yapmaya başlamalarıyla netlik kazanmaya başladı. Kızılay'daki Genelkurmay Başkanlığı karargâhının önüne çıkan yolların kapatılmasıyla devam eden gelişmeler sırasında Başbakanlık MİT Müsteşarlığı'nın bulunduğu Yenimahalle ilçesinde alçak uçuş yapan helikopterlerden ateş açıldığı haber verildi. MİT'ten de askeri helikoptere ateş açıldı.

Konuyla ilgili olarak NTV'ye konuşan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bugün meydana gelen olay Silahlı Kuvvetler’in emir komutasında gerçekleştirilen bir silsile değildir. Bütün vatandaşlarımızın bilmesini isterim ancak Silahlı Kuvvetler içindeki bazı çete ve yapılanmalar bir kalkışma denemesi içinde bulunmuştur, bu doğrudan bir terör olayıdır. Doğu’da, Güneydoğu’da terör olayı neyse bu da odur. Bu terör olayı içinde olanlar, yolları kesenler, kurumlarımıza bomba yağdıranlar bu örgütün devamı gibidir. Asla ve asla böyle bir iş şanlı Silahlı Kuvvetler’in hiçbir mensubuna yakışacak bir iş değildir.

Güneydoğu’da amansız bir mücadele verilirken, askerimize yapılmış en büyük hakarettir. Bugün demokrasiye, ülkeye sahip çıkma zamanıdır. Türkiye ayaktadır, Türkiye sokaktadır, bu çapulculara fırsat verilmeyecektir. Tüm siyasi parti liderleri, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Perinçek yanımızda olduklarını açık ve seçik ortaya koydular. Millete teşekkür ediyoruz, biz görevimizin başındayız. Milletimize teşekkür ediyorum. Bu işin sonunda millet kazanacak, demokrasi kazanacak.

Şu andaki konumuz bu ahlaksız, bu kalleş terör yapılanmasının bu kalkışmasına gerekli cevabı verme zamanıdır. Komutanlarımız asla ve asla tasvip etmemektedir. Bir ihanet çetesiyle karşı karşıyayız. Evelallah milletimizin gücü, feraseti etkisiz hale getirecektir. Ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara’da, bunun da küçük bir grup olduğu anlaşılıyor. Çok aptalca, çılgınca bir girişimdir. Bugün Türk demokrasisi bir imtihandadır. Milletimiz ayakta ve buna gerekli cevabı verecektir. Milletimizin verdiği emaneti bu darbe bozuntularına emanet etmeyeceğiz. Bu soysuzlara gününü göstereceğiz, milletimiz bunlara günlerini gösterecek"