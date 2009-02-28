Binali Yıldırım, İran'da

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, dünya ticaretinde önemli bir noktada bulunan Türkiye ve İran'ın her alanda ilişkilerinin geliştirilmesinin bölge barışına katkı sağlayacağını söyledi.





Bakan Yıldırım, İran-Türkiye 6. Ulaştırma Karma Komisyonu toplantısına katılmak üzere geldiği Tahran'da İran Ulaştırma Bakanı Hamid Dehbahani ile görüştü.



Yıldırım, bu görüşmede yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa'ya İran'ın da Asya'ya açılan ülkeler olarak birbirlerini tamamladığını, dünya ticaretinde önemli bir güzergahta bulunduklarını belirtti.



"Ortak geçmişimiz, kültürümüz ve değerlerimiz bize bölgede önemli sorumluluklar yüklemektedir" diyen Yıldırım, konuşmasını, "Türkiye ve İran ilişkilerinin her alanda artması, bölgede huzur, güven, refah ve istikrara katkı sağlayacak" sözleriyle sürdürdü.



İki ülke arasındaki ticaret hacminin son 5 yılda 2,4 milyar dolardan 10 milyar dolar seviyesine çıktığını belirten Yıldırım, 20 milyar dolar hedefine ulaşılması için taşımacılık ve ulaştırma sektörünün önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.



Bakan Yıldırım, iki ülke ticaret hacmini artırmaya yönelik ulaştırma altyapılarının geliştirilmesi ve gümrük uygulamalarında düzenlemelere gidilmesi gerektiğini kaydetti.



Demiryolu, vagon, lokomotif yapımı konusunda da işbirliği yapılabileceğini belirten Yıldırım, iki ülkenin turizm potansiyelini harekete geçirecek ulaşımla ilgili altyapıları geliştirmeyi arzu ettiklerini bildirdi.



İran Ulaştırma Bakanı Dehbahani de komşu ülkelerle ilişkilere önem verdiklerini, bu konuda Türkiye'nin apayrı bir yeri olduğunu söyledi.



Dehbahani, Türkiye ile sivil havacılık alanında da işbirliği yapmayı arzuladıklarını ve bu konuda bir mutabakat zaptı imzalamayı umduklarını belirtti.



İranlı bakan, iki ülkenin demiryolu, vagon, lokomotif, kamyon ve otobüs üretiminde işbirliği yapabileceğini kaydetti.



Türkiye ve İran'ın bölgede iki büyük güç olduklarını belirten Dehbahani, "Karşılıklı üst düzey ziyaretler ikili ilişkileri geliştirmedeki irade ve kararlılığı ortaya koyuyor" diye konuştu.

