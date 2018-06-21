Binali Yıldırım: İnce eleyip sık dokuyup İnce'yi eleyip Erdoğan'ı seçecek misiniz? (3) 

\'YOLLARI BÖLERİZ DE TÜRKİYE\'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ\'

Başbakan Binali Yıldırım, Yenimahalle ilçesindeki mitingde şunları söyledi: \"24 Haziran\'da Yenimahalle yeni bir destan yazacak mısınız? Erdoğan\'ı Cumhurbaşkanı seçecek mi? Güçlü meclis için Ak Partiye vekillerine kuvvetli destek verecek mi? AK gençler hazır mısınız? Gün yeni bir zafere imza atma günüdür. Ağzı olan bilen de bilmeyen de konuşuyor. Yapan da konuşuyor hiçbir eseri olmayan da konuşuyor. Yolları böleriz de Türkiye\'yi böldürtmeyiz.Gençler siz bizim bugünümüz yarınımız aydınlık geleceğimizsiniz. AK Parti\'nin başarısının sırrı sizlersiniz. Ankara\'ya yeni metro hatları yapıyoruz. Yeni bir stadyum 55 bin kişilik, bir de millet bahçesi yapıyoruz.Türkiye\'nin en büyük fuar alanını yine Ankara\'ya yapıyoruz.

Yenimahalle\'inin de hizmete ihtiyacı var.\"

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Haber:Nursima KESKİN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)

