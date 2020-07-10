Binali Yıldırım'ın eşi için 2015 yılında "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler" ifadesini kullanan İyi Partili Özeren, gözaltına alındı

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında 2015 yılında "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler" ifadelerini kullanan İyi Partili Levent Özeren, Bursa'da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İyi Partili, Özeren sosyal medya hesabında Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene, böyle başa böyle tarak!" paylaşımında bulundu. Paylaşımın ardından tepki gördü. Özeren, Twitter'dan bir açıklama yaparak, "2015 yılına ait tweeti 'tüm samimiyetimle söylüyorum' attığımı hatırlamıyorum. O tarihlerde birkaç kez hesabım çalınmıştı. Her şartta böyle bir duruma sebep olmak beni çok üzdü. Başta Binali Bey ve değerli eşi olmak üzere, incinen herkesten, annelerden, kadınlardan özür dilerim" dedi.

DHA'nın haberine göre; İyi Partili Özeren’in bu paylaşımı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlamasıyla saat 22.30 sıralarında Özeren’i Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesi oturduğu evinde gözaltına aldı.

Özeren’in Bursa Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.