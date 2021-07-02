Binali Yıldırım'ın başdanışmanının oğlunun şirketi, tanesi 25 bin TL olan kargomatları PTT'ye milyonlarca liraya satmış!

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı PTT’nin, personelsiz posta teslimine olanak sağlayan ve tanesi 20-25 bin lira olan kargomatlar için milyonlarca dolar ödediği ortaya çıktı. PTT’nin kargomatik malzemelerini, eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın Başdanışmanı Ömer Sertbaş’ın oğlu Halim Sertbaş’ın şirketinden aldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; 2018 yılında satın alınan 300 adet kargomat için toplam 10 milyon 148 bin 201 dolar ödendi. CHP’li Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kargomatiklerin tanesinin üretim maliyetinin 20 - 25 bin lira arasında değiştiğine dikkat çekerek "PTT’nin kasasına bağlanan hortumlardan biri de kargomatik işi. Bir kargomatikin kuruma maliyeti, bir ev fiyatına geliyor. Bunun adı soygundur" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM KİT Komisyonu toplantılarında PTT’nin kargomatik malzemelerini Yıldırım’ın Başdanışmanı Ömer Sertbaş’ın oğlu Halim Sertbaş’a ait Rovenma firmasının aldığına dikkat çekerek piyasa araştırmasına göre bu makinelerin tanesinin 20 - 25 bin lira olduğunu vurguladı.



Yavuzyılmaz kargomatik makinelerinin üretim maliyetini, PTT’nin hangi rakamdan satın aldığını ve söz konusu şirkete iş sürecinde yüzde 60 avans verilip verilmediğini sordu. PTT’nin verdiği cevap yaşanan skandalın boyutlarını ortaya çıkardı.

Şirket 2016 yılında kurulmuş

Cevapta 2017 yılında 100 adet kargomat cihazı ihalesini Rovenma firmasının aldığı ve 8 milyon 970 bin lira ödendiği belirtildi. 2018 yılında 300 adet kargomat cihazı ihalesini de Rovenma şirketinin aldığı ifade edilen cevapta bunun için de toplam 10 milyon 148 bin 201 dolar ödendiği açıklandı.



Bu süreçte ihale düzenlemesi gereği avans verildiği de aktarıldı. Kayıtlarda 2016 yılında kurulan Rovenma şirketinin ortakları arasında Ömer Sertbaş, görünüyor. Yönetim kurulu başkanlığına seçilen Sertbaş 2 Ekim’e kadar bu görevini sürdürecek.

Şirkete yüzde 60 iş avansı verilmesi için sözleşmeye madde konmuş!

CHP'li Yavuzyılmaz, konuya ilişkin olarak, "PTT’nin kasasına bağlanan hortumlardan biri de kargomatik işi. Bir kargomatiğin kuruma maliyeti, bir ev fiyatına geliyor. Bu vurgunu belgesiyle ortaya çıkardık.



13 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sözleşmeye göre PTT’nin yandaş bir şirketten satın aldığı kargomatiklerin birim fiyatı 33 bin 827 dolar, yani yaklaşık 300 bin TL. 2018 yılında bu kargomatiklerden 300 adet satın alındı. Bir de bunun üzerine şirkete yüzde 60 iş avansı verilmesi için sözleşmeye madde konmuş" dedi.